NIKÉ LIGA: Slovan zdolal doma Komárno 3:2 a je druhý o bod za Žilinou
Na vedúcu Žilinu strácajú jeden bod, no majú zápas k dobru. V prvom polčase padli až štyri góly.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 14. kola Niké ligy nad KFC Komárno tesne 3:2 a posunuli sa na druhú priečku tabuľky o dva body pred Dunajskú Stredu. Na vedúcu Žilinu strácajú jeden bod, no majú zápas k dobru.
V prvom polčase padli až štyri góly. Slovan poslali do dvojgólového vedenia v úvodných 13 minútach Nino Marcelli a Andraž Šporar. Po polhodine znížil Ondrej Rudzan, no v nadstavenom čase upravil na 3:1 opäť slovinský útočník Šporar. Po zmene strán sa hral vyrovnaný duel. Hostia dokázali v 85. minúte znížiť zásluhou Martina Šimka, no v závere už majstra o body neobrali.
Niké liga - 14. kolo:
ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno 3:2 (3:1)
Góly: 13. a 45.+2 Šporar, 7. Marcelli - 35. Rudzan, 86. Šimko. Rozhodcovia: Dohál - Ferenc, Juhos, ŽK: Weiss, Bajrič, Ibrahim - Žák, Šmehyl, 4987 divákov.
Slovan: Macík - Blackman, Bajrič, Wimmer, Cruz - Ignatenko (79. Pokorný) - Gajdoš (67. Ibrahim), Weiss (68. Yirajang) - Ofori (79. Mak), Šporar, Marcelli
Komárno: Száraz - Krčík (46. Ganbajar), Špiriak, Pillár, Rudzan (80. Boďa) - Šimko, Gamboš (75. Bayemi) - Šmehyl, Žák, Tamás (79. Pastorek) - Mashike
