NIKÉ LIGA: Slovan zvíťazil v Ružomberku 2:1 v dohrávke 5. kola

dohrávka 5. kola NL:

MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:0)



Góly: 64. Chrien - 58. Čavrič, 74. Strelec. Rozhodovali: Očenáš – Bednár, Poláček, ŽK: Mrva, Gerec, Zsigmund, Chrien - Weiss, ml., Kašia, Lovat, Borjan, Kankava, ČK: 67. Mrva (po druhej ŽK), 2677 divákov.



Ružomberok: Krajčírik – Mrva, Malý, Gabriel, Selecký – Zsigmund (89. Tučný), Lavrinčík 73. Maslo) – Gerec (Luterán), Chrien, Šefčík (73. Šefčík) – Hladík (89. Boďa)

Slovan: Borjan – Blackman, Bajrič, Wimmer, Lovat (70. Zmrhal) – Savvidis (70. Marcelli) – Kankava, Kucka – Barseghjan (70. Strelec), Čavrič (82. Abubakari), Weiss (90. Kašia)

hlasy po zápase:



Peter Tomko, tréner Ružomberka: "Kvalitný zápas. Slovan k nám prišiel v plnej sile, no my sme boli viac než vyrovnaným súperom, čo nás teší a verím, že aj povzbudí do ďalšej práce. Každý jeden, čo nastúpil na ihrisko, odviedol maximum, bohužiaľ, po skončení zápasu máme trochu horkú príchuť, keďže sme nezískali ani bod. Môžeme však mať hore hlavy."



Vladimír Weiss, st. tréner Slovana: "Bol to ťažký, avšak výborný zápas. Vedeli sme, že Ružomberok nastúpi s obrovským odhodlaním a vyšším pressingom. Podali sme výborný výkon, mali sme viac šancí. Po peknej štandardke sme sa dostali do vedenia. Súper vyrovnal, potom prišlo vylúčenie a ďalej sme mali väčšiu kvalitu na lopte, tiež dve-tri dobré príležitosti. Dali sme druhý gól a myslím si, že naše víťazstvo je zaslúžené. Som veľmi rád, málokedy sa chlapci tak tešia v kabíne, ako dnes. Ružomberok doma má svoju silu, nikto tu nebude ľahko vyhrávať."

Ružomberok 27. septembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v dohrávke 5. kola na ihrisku Ružomberka 2:1. V 58. minúte ho poslal do vedenia Aleksandar Čavrič, o šesť minút neskôr vyrovnal Martin Chrien. Triumf hostí zabezpečil v 74. minúte striedajúci David Strelec.Duel nedohral pravý obranca Ružomberka Mário Mrva, ktorý dostal v 67. minúte červenú kartu.