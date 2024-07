NIKÉ LIGA: Spartak angažoval do ofenzívy 35-ročného Picha

Trnava 8. júla (TASR) - Futbalistov Spartaka Trnava posilnil krídelník Róbert Pich. S účastníkom Niké ligy podpísal kontrakt do konca roka s opciou na predĺženie do konca sezóny.



Pich bude hrať na Slovensku po viac než desiatich rokoch. Naposledy pôsobil v cyperskom Othellos Athien, predtým obliekal dresy Legie Varšava, Slasku Vroclav či nemeckého Kaiserslauternu. "Už dávnejšie som cítil, že je čas sa vrátiť späť na Slovensko. Cítim, že Spartak je veľký klub s bohatou históriou a som naozaj rád, že tu môžem byť. Pamätám si na zápasy proti Spartaku, vždy tu bola dobrá atmosféra. Prvýkrát budem v roli domáceho, práve fanúšikovia a tá atmosféra ma prilákali sem do Trnavy," uviedol 35-ročný Pich pre klubovú stránku Spartaka.