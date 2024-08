NIKÉ LIGA: Tesné víťazstvá B. Bystrice a Ružomberka v 3.kole

MFK Dukla Banská Bystrica - FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (0:0)



Gól: 51. Malec. Rozhodovali: Kružliak - Bednár, Kuba. ŽK: Brenkus. 1853 divákov.



Bystrica: Rehák - Klimpl, Godál (59. Šikula), Willwéber - Pišoja, Richtárech, Hlinka, Záhumenský (70. Brenkus) - Malec (70. Hanes), Rymarenko (88. Slebodník), Veselovský (59. B. Ľupták)

Dunajská Streda: Popovič - Andzouana, Kačaraba, Brunetti, Mendez (65. Yapi) - Dimun - Vitális (78. Szendrei), Bajo (65. Ramadan), Herc (53. Bernát) - Trusa, Almási (53. Redzič)



MFK Ružomberok - AS Trenčín 1:0 (1:0)

Gól: 5. Múdry (z 11 m). ŽK: Gomola, Luterán - Ibrahim. Rozhodovali: Ziemba - Pacák, Vass, 1072 divákov.



Ružomberok: Frühwald - Chobot, Gomola, Maslo, Gabriel (46. Malý), Domonkos - Luterán (76. Lavrinčík), Múdry - Kelemen (58. Chrien), Jackuliak (87. Madleňák), Gerec (58. Hladík)

Trenčín: Sláviček - Hájovský, Stojsavljevič, Bondarenko, Holúbek (85. Skovajsa) - Bariš (40. Ben Sallam) - Gajdoš, Zorič (76. Donkor) - Uchegbu, Ibrahim (76. Mikulaj), Sunday

Banská Bystrica 11. augusta (TASR) - V 3. kole futbalovej Niké ligy zaknihovala Banská Bystrica prvú výhru v sezóne, keď zdolala Dunajskú Stredu 1:0 a bodovala v treťom zápase v sérii. Tím zo Žitného ostrova prehral v najvyššej súťaži duel po piatich mesiacoch, prvý v tomto ročníku.Pod Urpínom sa hral od úvodu taktický futbal s minimom príležitostí. V prvom polčase boli najbližšie ku gólu domáci futbalisti v 12. minúte, keď Rymarenko zakončil z ľavej strany spoza päťky ľavačkou a iba tesne minul vzdialenejšiu žrď. Skóre otvoril až po zmene strán hlavou Malec, ťažil z centra Záhumenského a spoza päťky poslal loptu presne pod brvno. Hostia až potom o niečo viac ožili, často boli na polovici súpera, no mali iba jednu výraznejšiu šancu striedajúcim Redzičom, ktorý mieril po prieniku vedľa žrde., tréner Banskej Bystrice: „, tréner Dunajskej Stredy: „.“, strelec gólu Banskej Bystrice: „Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v nedeľňajšom zápase 3. kola Niké Ligy nad AS Trenčín 1:0. Jediný gól padol už v 5. minúte, keď Timotej Múdry premenil penaltu. Pre domácich to bola prvá výhra v sezóne, pre hostí prvá prehra.Ružomberčania išli do vedenia už v 5. minúte, keď z pokutového kopu nekompromisne skóroval Múdry. Jedenástke predchádzala chyba v defenzíve hostí a faul Hájovského na Jackuliaka. Neskôr sa ukázalo, že to bol jediný gólový okamih, hoci príležitosti, či pološance boli na oboch stranách. Obrovskú na poistenie ružomberského vedenia mal v 85. minúte Jackuliak, ale prestrelil bránu. Trenčín hrýzol až do konca, no Ružomberok sa jeho záverečnému tlaku ubránil., tréner Ružomberka: „.“, tréner Trenčína: ".“