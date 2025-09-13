< sekcia Šport
NIKÉ LIGA: Trenčín proti Ružomberku veľa vody nenamútil
Trenčín zdolal Ružomberok naposledy ešte v auguste 2023, odvtedy Liptáci s týmto súperom šesťkrát v sérii bodovali.
Autor TASR
Trenčín 13. septembra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili na pôde AS Trenčín 3:0 v sobotňajšom stretnutí 7. kola Niké ligy. Zverenci českého kormidelníka Ondřeja Smetanu si tak pripísali prvé víťazstvo v sezóne a minimálne do nedele sa odlepili z dna tabuľky. Zároveň zaznamenali prvé čisté konto v ligovom ročníku. Trenčín zdolal Ružomberok naposledy ešte v auguste 2023, odvtedy Liptáci s týmto súperom šesťkrát v sérii bodovali.
„Ružu“ poslal v 58. minúte do vedenia český obranca Daniel Köstl, keď sa presadil po centri Adama Tučného. Köstl bol pri aj druhom góle, v 86. minúte opäť hlavičkoval po centri a loptu ešte usmernil do brány hráč domácich Samuel Bagín. Na konečných 3:0 pre Ružomberok spečatil v nadstavenom čase Čech Tomáš Král, ktorý dal do prázdnej brány svoj prvý gól v drese MFK.
„Ružu“ poslal v 58. minúte do vedenia český obranca Daniel Köstl, keď sa presadil po centri Adama Tučného. Köstl bol pri aj druhom góle, v 86. minúte opäť hlavičkoval po centri a loptu ešte usmernil do brány hráč domácich Samuel Bagín. Na konečných 3:0 pre Ružomberok spečatil v nadstavenom čase Čech Tomáš Král, ktorý dal do prázdnej brány svoj prvý gól v drese MFK.
Niké liga - 7. kolo:
AS Trenčín - MFK Ružomberok 0:3 (0:0)
Gól: 58. Köstl, 86. Bagín, 90+5. Král. ŽK: Yakubu, Bagín, Pavek, Hájovský, Khan - Selecký, Mojžiš, Köstl, Bačík. Rozhodcovia: Očenáš - Vorel, Jánošík, 1713 divákov
AS Trenčín: Katič - Pavek, Bagín, Bessile (C), Holúbek - Hájovský (77. Bazdarič), Yakubu (46. Goss), Khan - Fiala, Sabljič (62. Doesburg), Kam (55. Jepihhin)
MFK Ružomberok: Ťapaj - Král, Köstl, Mojžiš - Šulek (29. Gomola), Múdry, Grygar (65. Luterán), Selecký - Hladík (C), Šašinka (76. Bačík), Tučný (76. Fila)
AS Trenčín - MFK Ružomberok 0:3 (0:0)
Gól: 58. Köstl, 86. Bagín, 90+5. Král. ŽK: Yakubu, Bagín, Pavek, Hájovský, Khan - Selecký, Mojžiš, Köstl, Bačík. Rozhodcovia: Očenáš - Vorel, Jánošík, 1713 divákov
AS Trenčín: Katič - Pavek, Bagín, Bessile (C), Holúbek - Hájovský (77. Bazdarič), Yakubu (46. Goss), Khan - Fiala, Sabljič (62. Doesburg), Kam (55. Jepihhin)
MFK Ružomberok: Ťapaj - Král, Köstl, Mojžiš - Šulek (29. Gomola), Múdry, Grygar (65. Luterán), Selecký - Hladík (C), Šašinka (76. Bačík), Tučný (76. Fila)