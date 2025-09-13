< sekcia Šport
NIKÉ LIGA: Trnava odchádza zo Skalice s pohodlným víťazstvom
S jedinou prehrou na konte majú Spartakovci po šiestich dueloch 15 bodov a ostávajú na čele tabuľky.
Autor TASR,aktualizované
Skalica 13. septembra (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili na pôde MFK Skalica 4:0 v sobotňajšom stretnutí 7. kola Niké ligy. S jedinou prehrou na konte majú po šiestich dueloch 15 bodov a ostávajú na čele tabuľky.
Zverenci trénera Michala Ščasného tak víťazne zareagovali na predošlú prvú prehru v ligovej sezóne s Dunajskou Stredou. Spartak zvíťazil nad Skalicou po štvrtýkrát v sérii a od postupu Záhorákov do najvyššej slovenskej súťaže v roku 2015 ešte s týmto súperom neprehral.
Skaličania hrali už od 3. minúty o desiatich, keď kapitán Oliver Podhorin videl červenú kartu za faul na unikajúceho Abdulrahmana Taiwa. Presný zásah Romana Procházku v 6. minúte ešte neplatil pre ofsajd, no Philip Azango v 13. minúte už poslal Spartak do vedenia po pošmyknutí sa brankára Martina Junasa. V 29. minúte strelil Taiwo pred bránou po centri sprava svoj prvý gól po návrate do Trnavy, ale v závere prvého polčasu ho musel pre zranenie vystriedať Michal Ďuriš. V 82. minúte zvýšil vedenie Spartaka z penalty Procházka a na konečných 0:4 upravil v 86. minúte hlavičkou Ďuriš.
Niké liga - 7. kolo:
MFK Skalica - FC Spartak Trnava 0:4 (0:2)
Góly: 13. Azango, 29. Taiwo, 82. Procházka (z 11 m), 86. Ďuriš. ČK: 3. Podhorin (za faul). ŽK: 35. Pudhorocký, 74. Černek - 48. Moistsrapišvili. Rozhodcovia: Choreň - Bednár, Vitko, 3013 divákov
MFK Skalica: Junas - Šimko, Podhorin (C), Šuver, Gaži (24. Černek) - Bariš, Hollý (46. Suľa) - Daniel, Mášik, Smejkal (72. Švec) - Pudhorocký (72. Nagy)
FC Spartak Trnava: Frelih - Sabo, Nwadike, Koštrna - Holík (79. Jureškin), Procházka, Moistsrapišvili (68. Kratochvíl), Mikovič (C) - Azango (68. Paur), Taiwo (44. Ďuriš), Skrbo (68. Kudlička)
