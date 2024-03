NIKÉ LIGA: Víťazstvo Trnavy nad Žilinou vystrieľal Azango

Niké liga - 3. kolo nadstavbovej časti - skupina o titul:

FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 1:0 (1:0)



Gól: 27. Azango, ŽK: Zeljkovič, Ďuriš - Adang, rozhodovali: Glova - Straka, Kmec, 6513 divákov.



Spartak: Takáč - Koštrna, Djurič, Kóša, Mikovič - Zeljkovič - Daniel (76. Šulek), Procházka, Ofori (65. Bainovič), Azango (65. Bukata) - Ďuriš (84. Poznar)

Žilina: Belko - Minárik, Stojčevski (46. Ndjeungoue), Hubočan - Javorček (69. Bari), Gidi, Sauer, Ďatko - Bile (69. Nsona), Jambor, Iľko (81. Adang)

Trnava 31. marca (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v nedeľňajšom priamom súboji o druhé miesto Niké ligy nad Žilinou 1:0 a svojmu prenasledovateľovi sa v tabuľke vzdialil už na štyri body.Víťazstvo "andelov" zariadil Azango, ktorý ťažil v 27. minúte z krídelného úniku Daniela. Jeho prihrávku do päťky ešte tečoval Stojčevski a Nigérijčan loptu zblízka pohodlne dopravil do siete. Rozhodcovia najprv signalizovali ofsajd, po intervencii videorozhodcu ale gól platil. Spartakovci mali v prvom polčase viacero dobrých šancí, v jeho závere pohrozila aj Žilina, no ďalší gól už nepadol aj preto, že v druhom polčase sa hra presunula do stredu poľa a nebezpečných zakončení akcií bolo pomenej. Viac ako 6500 divákov pred zápasom tlieskalo k 50. narodeninám Marekovi Ujlakymu aj bývalému rozhodcovi Miroslavovi Benkovi.