< sekcia Šport
NIKÉ LIGA: Zemplín Michalovce zdolal MFK Skalica 2:0 v 9. kole
Michalovce položili základ úspechu už v prvom polčase, v ktorom skórovali Kai Brosnan a Kido Taylor-Hart.
Autor TASR
Michalovce 27. septembra (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce si v sobotnom zápase 9. kola Niké ligy poradili doma s MFK Skalica 2:0. V najvyššej slovenskej súťaži slávili druhé víťazstvo za sebou a celkovo štvrté v tomto ročníku.
Michalovce položili základ úspechu už v prvom polčase, v ktorom skórovali Kai Brosnan a Kido Taylor-Hart. V druhom dejstve už gól nepadol, najväčšiu šancu Záhorákov na zníženie nevyužil Erik Daniel. Zemplínčania figurujú v tabuľke s 15 bodmi priebežne na 5. mieste, Záhoráci sú s 9 bodmi ôsmi.
Michalovce položili základ úspechu už v prvom polčase, v ktorom skórovali Kai Brosnan a Kido Taylor-Hart. V druhom dejstve už gól nepadol, najväčšiu šancu Záhorákov na zníženie nevyužil Erik Daniel. Zemplínčania figurujú v tabuľke s 15 bodmi priebežne na 5. mieste, Záhoráci sú s 9 bodmi ôsmi.
Niké liga - 9. kolo:
MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica 2:0 (1:0)
Góly: 23. Brosnan, 32. Taylor-Hart. Rozhodcovia: Marhefka - Vitko, Kmec, ŽK: Bahi (Mich.), 1173 divákov.
MFK Zemplín Michalovce: Lukáč - Pauschek, Dzotsenidze, Park, Čurma - Ramos, Zubairu (66. S. Danko), Bednár - Taylor-Hart (88. Bahi), Lopez (35. Paulauskas), Brosnan (66. Ahl)
MFK Skalica: Junas - Gaži, Šuver, Podhorin - L. Šimko (87. Suľa), Morong (81. Černek), Hollý (68. Švec), Bariš, Pudhorocký (68. M. Nagy), E. Daniel - Smejkal (46. Mášik)
MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica 2:0 (1:0)
Góly: 23. Brosnan, 32. Taylor-Hart. Rozhodcovia: Marhefka - Vitko, Kmec, ŽK: Bahi (Mich.), 1173 divákov.
MFK Zemplín Michalovce: Lukáč - Pauschek, Dzotsenidze, Park, Čurma - Ramos, Zubairu (66. S. Danko), Bednár - Taylor-Hart (88. Bahi), Lopez (35. Paulauskas), Brosnan (66. Ahl)
MFK Skalica: Junas - Gaži, Šuver, Podhorin - L. Šimko (87. Suľa), Morong (81. Černek), Hollý (68. Švec), Bariš, Pudhorocký (68. M. Nagy), E. Daniel - Smejkal (46. Mášik)