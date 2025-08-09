< sekcia Šport
NIKÉ LIGA: Žilina strelila štyri góly do siete domácich Michaloviec
Žilinčania položili základ víťazstva v prvom polčase, po ktorom viedli vďaka gólom letnej posily Michala Faška, Kristiána Bariho a vlastnému zásahu Lukáša Pauscheka 3:0.
Autor TASR
Michalovce 9. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Žilina si pripísali druhé víťazstvo v novej sezóne Niké ligy. V sobotňajšom zápase 3. kola triumfovali na pôde MFK Zemplín Michalovce 4:2 a posunuli sa so siedmimi bodmi priebežne na čelo tabuľky. Po víkende sa naň môže ešte vrátiť šesťbodová Trnava, ktorá hostí v nedeľu Prešov.
Žilinčania položili základ víťazstva v prvom polčase, po ktorom viedli vďaka gólom letnej posily Michala Faška, Kristiána Bariho a vlastnému zásahu Lukáša Pauscheka 3:0. V druhom dejstve zvýšil náskok Adrián Kaprálik, domáci dokázali už len skorigovať zásluhou Gytisa Paulauskasa a Samuela Ramosa. V drese „šošonov“ nedohral zápas po dvoch žltých kartách v priebehu 17 minút striedajúci Ridwan Sanusi. Michalovce utrpeli prvú prehru v novom ligovom ročníku, na konte majú naďalej štyri body.
ms la
Niké liga - 3. kolo:
MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 2:4 (0:3)
Góly: 57. Paulauskas, 76. Ramos - 15. M. Faško, 27. Bari, 44. Pauschek (vl.), 46. Kaprálik. Rozhodovali: Glova - Bednár, Roszbeck, ŽK: Bednár - Sanusi, ČK: 84. Sanusi (Žilina), 2738 divákov.
MFK Zemplín Michalovce: Lukáč – Čurma, Pauschek, Bednár, Bahi (45. Madu) – Zubairu (46. Francois) – S. Danko (62. López), Cottrell (46. Ramos), Mušák, Taylor-Hart (46. Ahl) – Paulauskas
MŠK Žilina: Belko – Kopásek (58. Sanusi), Roginič (58. Adang), Kaša, Minárik, Narimanidze – M. Faško (87. Pališčák), Káčer, Ďatko, Bari (58. Iľko) – Kaprálik (74. Prokop)
