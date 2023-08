NIKÉ LIGA: Žilina uvoľnila Krstiča na hosťovanie do Subotice

Žilina 29. augusta (TASR) - Srbský futbalista Boris Krstič odchádza z MŠK Žilina na hosťovanie do konca sezóny s následnou opciou na trvalý prestup do Spartaka Subotica. Informoval o tom klubový web lídra Niké ligy.



Dvadsaťročný srbský útočník, ktorý pod Dubňom pôsobil jednu sezónu, sa uviedol strelecky predovšetkým v stretnutiach B-tímu. V II. lige skóroval dvanásťkrát a stal sa v ročníku 2022/2023 najlepším strelcom tímu. "Boris po príchode pod Dubeň počas minulého leta podával za rezervu veľmi dobré výkony. V priebehu jesene bol jedným z najlepších strelcov II. ligy, dobre napredoval a mal výborné zakončenie. Potvrdil svoj potenciál a aj na základe tohto sme ho zobrali do prípravy s "A"-tímom. Čakali sme, že ešte môže istý čas trvať, kým sa vyrovná s náročnejším prostredím. Mal však drobné zranenia a nie vždy sa dostal do najlepšieho levelu, aký mohol predviesť, lebo mal zmienené tréningové výpadky. Jeho výkonnosť teda nebola na takej úrovni, aby bol plnohodnotným členom prvého mužstva. Boris tak vyjadril názor a túžbu, že by chcel vyskúšať niečo nové. Jeho agenti mu napokon našli pôsobenie v Subotici. Trvalo to dlhšie kvôli spomínaným zdravotným problémom, po ich vyriešení sa napokon dotiahlo so srbskou stranou hosťovanie s opciou," uviedol športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník.



Subotici patrí v úvode nového ročníka 9. priečka, keď v štyroch kolách dvakrát vyhrala a dvakrát prehrala. "V najvyššej srbskej súťaži budeme sledovať jeho výkonnosť. Veríme, že bude v prvom rade v poriadku a dostane dostatočný herný priestor," dodal funkcionár MŠK.