NIKÉ LIGA: Žilinu posilnil skúsený útočník Juliš z Olomouca

Žilina 5. júna (TASR) - Český futbalový útočník Lukáš Juliš posilnil MŠK Žilina. So „šošonmi“ podpísal zmluvu do konca roka 2027, klub o tom informoval na svojej webovej stránke.



Odchovanec Sparty Praha prichádza na Slovensko z Olomouca, kde počas sezóny 2023/2024 nastrieľal v lige 12 gólov. Okrem Sparty, s ktorou získal dva majstrovské tituly, si vyskúšal aj pôsobenia v pražskom Bohemianse či na španielskej Ibize. V drese „rudých“ nastúpil aj počas ich pôsobenia v Európskej lige, pamätný je najmä jeho hetrik do siete Celticu Glasgow. „Nikdy som si to nejako nevedel predstaviť, že by som šiel hrať na Slovensko... Avšak vždy, keď sme hrali priateľské stretnutia proti Žiline, tak som si hovoril, že sa mi ich hra páči a videl som sa v ich štýle,“ povedal Juliš o príchode pod Dubeň.



Žilina už dlhodobo ťaží z výchovy mladých hráčov. Po prínose, aký v klube zanechal Tomáš Hubočan, však hľadali podobný profil hráča aj do útoku. „V koncovke je pokojný, skúsený, vie si vybrať správny moment. Vieme, že jar bola preňho náročná pre zdravotné problémy, a preto pri ňom musíme byť trpezlivejší. My v klube i fanúšikovia. Potrebujeme mu dať čas, aby sa dostal späť do plného zápasového zaťaženia,“ vyjadril sa športový riaditeľ MŠK Karol Belaník.