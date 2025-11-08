< sekcia Šport
NIKÉ LIGA: AS Trenčín triumfoval nad FC Košice 2:0 v 14. kole
Domáci sa v neúplnej tabuľke posunuli na siedme miesto, hostia zostávajú naďalej na poslednom mieste po štvrtej prehre za sebou.
Autor TASR
Trenčín 8. novembra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v 14. kole Niké ligy nad Košicami 2:0 a po siedmich ligových zápasoch dokázali naplno bodovať. O piaty tohtosezónny triumf sa postarali v 44. minúte Franko Sabijič a v 68. minúte Sani Suleiman. Domáci sa v neúplnej tabuľke posunuli na siedme miesto, hostia zostávajú naďalej na poslednom mieste po štvrtej prehre za sebou.
Trenčania boli v prvom polčase aktívnejším tímom, tesne pred polčasovou prestávkou ich poslal do vedenia Sabijič. Po prestávke Košice síce zabrali, ale trojbodovú poistku zaistil domácim Suleiman.
Niké liga - 14. kolo:
AS Trenčín - FC Košice 2:0 (1:0)
Góly: 44. Sabijič, 68. Suleiman. ŽK: Mathurin, Kranthove, Hájovský - Kovács, Metu, Perišič, Rozhodovali: Ziemba – Čajka, Vass.
Trenčín: Katič – Skovajsa, Križan (24. Kranthove), Bessile, Holúbek – Yakubu – Kasana (52. Hájovský), Bazdarič – Kam (80. Adamkovič), Sabljič, Mathurin (46. Suleiman)
Košice: Kalanin – Ďurko, Dimun, Kružliak (56. Teplan) – Kovács (46. Kakay), Gallovič, Metu (46. Zsigmund), Madleňák – Miljanič (46. Jones), Perišič, Čerepkai
