Niké Slovenská basketbalová liga bude mať opäť osem účastníkov

Komárno 12. júna (TASR) - Niké Slovenská basketbalová liga bude mať v sezóne 2021/2022 osem účastníkov. Po ročnej prestávke sa na basketbalovú mapu najvyššej súťaže vracia klub z juhu Slovenska, do súťaže vstupuje pod názvom BC Komárno.



Tradičné basketbalové mesto sa vytratilo z mapy najvyššej súťaže len na rok, no už vtedy v Komárne rozmýšľali o návrate do Niké SBL. Pod značkou BC sa chopil funkcionárskych povinností Slovinec Boban Tomič, ten je hnacím motorom projektu aj v súčasnosti. „Teším sa, lebo viem, aké je to dôležité pre fanúšikov a hlavne, že mladí hráči budú mať vzor a motiváciu," cituje portál basketliga.sk ex-reprezentanta Slovinska.



Na juhu Slovenska mali smelé plány už pred sezónou 2020/2021, v prvej lige chceli hrať o postup do Niké SBL. Ich vtedajšia súpiska ich k tomu jasne predurčovala. Druhá najvyššia súťaž sa však v dôsledku pandémie koronavírusu v podstate ani nerozbehla, preto bývalého basketbalistu potešilo, že Komárnu udelili „divokú kartu" na účinkovanie medzi tými najlepšími. „Veľmi nás to potešilo. My sme si ako novozaložený klub chceli vybojovať postup do Niké SBL cez prvú ligu, ale bohužiaľ, pandémia nám nedovolila pokračovať. Nedostali sme šancu, aby sme okrem prípravných zápasov predstavili klub. Chcel by som sa poďakovať všetkým hráčom, ktorí boli súčasťou nášho začiatku v predchádzajúcej sezóne," uviedol Tomič.



Projekt BC Komárno je tak v podstate opäť na štartovacom bode, ako tomu bolo pred rokom, len s tým rozdielom, že teraz sa všetka snaha bude koncentrovať na účinkovanie v Niké SBL. Vedenie klubu sa postupne začne venovať aj obsadeniu realizačného tímu a voľných miest na súpiske. „Sme ambiciózny klub, ktorý má víziu do budúcnosti. Táto sezóna bude pre nás určite ťažká, keďže sme na začiatku tohto projektu, ale budeme sa snažiť o to, aby sme sa predstavili v čo najlepšom svetle. Budeme mať mladý káder," uzatvoril funkcionár Komárna.