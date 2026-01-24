< sekcia Šport
Nikto nemá podľa Artetu väčšiu motiváciu získať anglický titul než on
Štyridsaťtriročný kormidelník pôsobí na lavičke londýnskeho klubu od decembra 2019 a z významnejších trofejí s ním dosiaľ získal Pohár FA v roku 2020.
Autor TASR
Londýn 24. januára (TASR) - Španielsky futbalový tréner Mikel Arteta si myslí, že nikto nemá väčšiu motiváciu vybojovať s Arsenalom Londýn majstrovský titul v anglickej Premier League než on. Povedal to pred nedeľným ligovým zápasom proti Manchestru United.
„Kanonieri“ naposledy ovládli najvyššiu anglickú súťaž v roku 2004 a v uplynulých troch sezónach za sebou sa umiestnili na konečnom druhom mieste. Momentálne figurujú na čele tabuľky so sedembodovým náskokom pred Manchestrom City a Aston Villou. Obhajcovia titulu z Liverpoolu na nich na štvrtej priečke strácajú už 14 bodov. „Nemyslím si, že niekto má väčšiu motiváciu, väčší hlad či väčšiu túžbu dotiahnuť to do konca a vyhrať než ja. Ale vieme, že jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je sústrediť sa, byť prítomní v danom okamihu a všetko, čo urobíme jeden deň, musíme deň nato urobiť lepšie,“ uviedol Arteta podľa DPA.
Štyridsaťtriročný kormidelník pôsobí na lavičke londýnskeho klubu od decembra 2019 a z významnejších trofejí s ním dosiaľ získal Pohár FA v roku 2020. V prebiehajúcom ročníku to má Arsenal výborne rozbehnuté aj v prestížnej Lige majstrov, po siedmich kolách ligovej fázy je jediný stopercentný a ako prvý si zaistil účasť priamo v osemfinále.
„Kanonieri“ naposledy ovládli najvyššiu anglickú súťaž v roku 2004 a v uplynulých troch sezónach za sebou sa umiestnili na konečnom druhom mieste. Momentálne figurujú na čele tabuľky so sedembodovým náskokom pred Manchestrom City a Aston Villou. Obhajcovia titulu z Liverpoolu na nich na štvrtej priečke strácajú už 14 bodov. „Nemyslím si, že niekto má väčšiu motiváciu, väčší hlad či väčšiu túžbu dotiahnuť to do konca a vyhrať než ja. Ale vieme, že jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je sústrediť sa, byť prítomní v danom okamihu a všetko, čo urobíme jeden deň, musíme deň nato urobiť lepšie,“ uviedol Arteta podľa DPA.
Štyridsaťtriročný kormidelník pôsobí na lavičke londýnskeho klubu od decembra 2019 a z významnejších trofejí s ním dosiaľ získal Pohár FA v roku 2020. V prebiehajúcom ročníku to má Arsenal výborne rozbehnuté aj v prestížnej Lige majstrov, po siedmich kolách ligovej fázy je jediný stopercentný a ako prvý si zaistil účasť priamo v osemfinále.