Nilsson odstúpil z funkcie vo Švédsku pre podporu ruskej mládeže

Ženeva 6. októbra (TASR) - Viceprezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Karl-Erik Nilsson rezignoval na funkciu predsedu Švédskej športovej konfederácie (RF). Švédi vyvíjali na 66-ročného funkcionára tlak, pretože nedávno podporil rozhodnutie UEFA opäť začleniť ruské mládežnícke tímy do súťaží.



Nilsson, ktorý je po prezidentovi UEFA Aleksandrovi Čeferinovi druhý najvplyvnejší muž únie, sa postavil za proruskejšiu politiku. Povolenie hrať ruským mládežníckym tímom podporil na oficiálnom stretnutí UEFA 26. septembra. Jeho postoj je pritom v priamom rozpore s nariadeniami Švédskeho futbalového zväzu (SvFF) i RF, ktoré zakázali hrať proti ruským tímom a participovanie ruských športovcov na podujatiach vo Švédsku.



Niekdajší šéf SvFF pôsobil na poste predsedu RF od mája tohto roka. "Je veľmi ťažké vybrať si jednu stranu, pretože som k tejto pozícii cítil veľa oddanosti a šťastia. Ale keďže sa ukázalo, že je ťažké skĺbiť moje dve úlohy a že to môže ovplyvniť dôveru vo mňa aj vo švédsky šport, som pevne rozhodnutý odísť," citovala Nilssona agentúra AP. Švéd tak bude pokračovať v úlohe viceprezidenta UEFA až do vypršania mandátu v roku 2025.



UEFA svoj krok odôvodnila tým, že je nespravodlivé trestať deti a mládež z Ruska za činy a rozhodnutia nariadené vládou. Ruské mládežnícke tímy aj tak musia súťažiť bez štátnej vlajky, hymny alebo národných farieb a hrať všetky zápasy mimo Ruska.