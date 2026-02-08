< sekcia Šport
Ninis na záver kariéry 19.: Cítil som pohodu
Ninis bol po prvom dni a prvých dvoch jazdách na 20. priečke.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 8. februára (TASR) - Nemecký sánkar Max Langenhan ovládol súťaž jednotlivcov na ZOH 2026. Striebro v ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo získal Rakúšan Jonas Müller, ktorý v súčte štyroch jázd zaostal o 596 tisícin sekundy. Tretí bol domáci Dominik Fischnaller (+0,934). Slovenský zástupca Jozef Ninis si pri svojej rekordnej šiestej účasti pod piatimi kruhmi vytvoril výsledkové maximum, skončil na 19. priečke (+4,409).
Ninis bol po prvom dni a prvých dvoch jazdách na 20. priečke. V tretej predviedol dovtedy najlepší čas 53,824 s a osemnástou najrýchlejšou jazdou si zabezpečil účasť aj v záverečnej medzi dvadsiatkou najlepších, keď zotrval na 20. pozícii. Najlepší výkon si 44-ročný veterán nechal na záver. V štvrtej jazde zapísal čas 53,693, čo bol 15. najlepší výkon v kole a celkovo poskočil o jedno miesto nahor. Zlepšil tak svoje dovtedy najlepšie umiestnenie kariéry spod piatich kruhov, ktorým bolo 20. miesto zo Soči 2014. Ninis v Cortine vyrovnal rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka, keď si zapísal šiesty štart na olympiáde.
„Bolo to o inom ako včera. Dnes som cítil pohodu, najmä pred štvrtou jazdou. Na štarte som si uvedomil, že moja sánkarská púť tu končí a bol to pre mňa dojímavý zážitok. Štartoval som tentokrát medzi prvými, dráha bola čerstvo postriekaná, aj preto to vyšlo. Tretia jazda sa mi nezdala až taká dobrá, sánky mi nešli, ale celkovo hodnotím dnešok veľmi pozitívne. Som hrdý, že som mohol na šiestich olympijských hrách reprezentovať našu krajinu,“ povedal pre STVR Ninis.
Dvadsaťšesťročný Langenhan v súťaži dominoval. Vo všetkých štyroch jazdách posunul traťový rekord, v záverečnej až na 52,660. Dvojnásobný majster sveta z individuálnej súťaže tak získal prvú olympijskú medailu, rovnako tak ako o dva roky starší Müller. Fischnaller vybojoval bronz rovnako ako pred štyrmi rokmi v Pekingu.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - sánkovanie, muži:
1. Max Langenhan (Nem.) 3:31,191 min (52,924 s/52,902 s./52,705 s/52,660 s), 2. Jonas Müller (Rak.) +0,596 s (52,959/53,029/52,837/52,962), 3. Dominik Fischnaller (Tal.) +0,934 (53,085/53,039/52,949/53,052), 4. Kristers Aparjods (Lot.) +1,421 (53,221/53,113/53,208/53,070), 5. Nico Gleirscher (Rak.) +1,782 (53,273/53,412/53,053/53,235), 6. Felix Loch (Nem.) +1,860 (53,418/53,327/53,160/53,146), 7. Leon Felderer (Tal.) +1,926 (53,224/53,367/53,221/53,305), 8. Wolfgang Kindl (Rak.) +2,074 (53,385/53,321/53,171/53,388), 9. Timon Grancagnolo (Nem.) +2,301 (53,406/53,438/53,501/53,147), 10. Gints Bérziňš (Lot) +2,852 (53,462/53,424/53,415/53,742),... 19. Jozef NINIS (SR) +4,409 (53,986/54,097/53,824/53,693)
