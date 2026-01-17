< sekcia Šport
Ninis obsadil na ME 17. miesto, Micka klasifikovali na 23. pozícii
Podujatie v Oberhofe bolo zároveň súčasťou Svetového pohára, s rovnakým časom skončil Ninis na 18. mieste a Mick bol na 27. priečke.
Autor TASR
Oberhof 17. januára (TASR) - Slovenský reprezentant v sánkovaní Jozef Ninis obsadil na majstrovstvách Európy v nemeckom Oberhofe 17. priečku. Na víťazného Rakúšana Jonasa Müllera stratil v cieli 1,577 sekundy. Druhého slovenského zástupcu Bruna Micka klasifikovali na 23. pozícii.
ME v sánkovaní - výsledky:
muži: 1. Jonas Müller (Rak.) 1:24,549 min., 2. Felix Loch +0,091 s, 3. Max Langenhan (obaja Nem.) +0,275, 4. Kristers Aparjods (Lot.) +0,374, 5. David Gleirscher +0,523, 6. Wolfgang Kindl (obaja Rak.) +0,561, ..., 17. Jozef NINIS +1,577, 23. Bruno MICK (obaja SR)
SP v sánkovaní - výsledky:
muži: 1. Müller 1:24,549 min., 2. Loch +0,091 s, 3. Langenhan +0,275, 4. Aparjods +0,374, 5. Gleirscher +0,523, 6. Kindl +0,561, ..., 18. NINIS +1,577, 27. MICK
