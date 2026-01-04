Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ninis obsadil v Sigulde 10. miesto, pripísal si 36 bodov

Na arcívnej snímke slovenský sánkar Jozef Ninis. Foto: TASR - Martin Baumann

V nedeľnej súťaži jednotlivcov štartoval aj ďalší Slovák Marián Skupek, umiestnil sa na 21. pozícii.

Autor TASR
Sigulda 4. januára (TASR) - Slovenský sánkar Jozef Ninis obsadil na štvrtom podujatí Svetového pohára v lotyšskej Sigulde 10. priečku, je to pre neho najlepšie umiestnenie v sezóne. Do celkového hodnotenia SP získal 36 bodov, celkovo mu patrí 18. miesto s 88 bodmi.

V nedeľnej súťaži jednotlivcov štartoval aj ďalší Slovák Marián Skupek, umiestnil sa na 21. pozícii. V celkovom hodnotení mu patrí 24. priečka so 66 bodmi. Víťazom pretekov sa stal Nemec Felix Loch, potvrdil tak post lídra prestížneho seriálu s 346 bodmi.
