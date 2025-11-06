< sekcia Šport
Ninis si pochvaľuje prípravu, chce ísť na šiestu olympiádu
V súťaži jednosedadlových saní sa na ZOH 2026 predstaví 25 mužov. Kvalifikačný proces sa skončí 12. januára a Ninis verí, že sa mu podarí vybojovať olympijskú miestenku.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovenský sánkar Jozef Ninis si pochvaľuje doterajšiu prípravu na novú sezónu, ktorej vrcholom budú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Skúsený reprezentant chce štartovať pod piatimi kruhmi šiestykrát, čím by vyrovnal rekordný zápis rýchlostného kanoistu Erika Vlčeka.
„Príprava zatiaľ prebieha podľa plánu. V jej úvode som absolvoval desaťdňové sústredenie v nórskom Lillehammeri, z ktorého sme sa presunuli do lotyšskej Siguldy. Na mojej obľúbenej dráhe sme sa tiež pripravovali desať dní. Celkovo hodnotím tréning veľmi pozitívne,“ uviedol v rozhovore pre TASR 44-ročný Ninis.
Po krátkej dvojdňovej pauze zamieril do Cortiny, kde si vyskúšal dráhu, ktorá bude vo februári 2026 dejiskom zimnej olympiády. „Na novej olympijskej trati sme spoločne s celou svetovou špičkou absolvovali osemdňové sústredenie. Koncom novembra sa so slovenským tímom plánujeme zúčastniť v Cortine na prvých testovacích pretekoch. Začiatkom decembra nás už čaká úvodné kolo Svetového pohára v rakúskom Innsbrucku a následne dve podujatia v amerických strediskách Park City a Lake Placid.“
V súťaži jednosedadlových saní sa na ZOH 2026 predstaví 25 mužov. Kvalifikačný proces sa skončí 12. januára a Ninis verí, že sa mu podarí vybojovať olympijskú miestenku. „Na ZOH 2022 v Pekingu som obsadil 21. miesto a iba jedna priečka mi chýbala k tomu, aby som mohol absolvovať aj záverečnú štvrtú jazdu. Veľmi ma to mrzelo. Povedal som si, že ak sa bude dať, skúsim to ešte potiahnuť do ďalšej olympiády.“
V Cortine by chcel vylepšiť svoje maximum, ktorým je 20. pozícia zo ZOH 2014 v Soči. „Treba myslieť pozitívne, aj keď konkurencia je veľmi silná. Budú tam štartovať minimálne dvaja pretekári zo sánkarských veľmocí, akými sú Nemecko, Rakúsko, Lotyšsko či Taliansko. Tí budú pomýšľať na prvú desiatku. Ja by som chcel zabojovať o umiestnenie medzi 10.-12. priečkou. Ak sa mi s trochou šťastia podarí dostať vyššie, budem len rád.“
V Pekingu v olympijskom tobogane v Jen-čching malo slovenské sánkovanie po prerozdelení miesteniek až päťnásobné zastúpenie. V súťaži mužov štartoval okrem Ninisa aj Marián Skupek, ktorý skončil 26. Katarínu Šimoňákovú klasifikovali v súťaži žien na 25. priečke. Dvojica Tomáš Vaverčák, Matej Zmij skončila pri olympijskom debute trinásta. Súťaž miešaných štafiet Slováci po páde Vaverčáka so Zmijom nedokončili. V Cortine pribudne do programu aj súťaž ženských dvojíc.
