Nišikori a Osaková majú pochybnosti o bezpečnosti hier v Tokiu

Tokio 10. mája (TASR) - Japonskí tenisti Kei Nišikori a Naomi Osaková majú pochybnosti o bezpečnosti tohtoročných olympijských hier v Tokiu. V Japonsku sa už dlhšie ozývajú hlasy, ktoré volajú po ďalšom odklade alebo zrušeniu. Situácia s koronavírusom sa stále nezlepšuje a v piatok predĺžili núdzový stav v Tokiu a ďalších častiach krajiny. Olympiáda je na programe od 23. júla do 8. augusta.



Organizátori i Medzinárodný olympijský výbor (MOV) uvádzajú, že pripravili viacero bezpečnostných opatrení, hovoria o bublinách, testovaní a nedávno im farmaceutické spoločnosti prisľúbili aj očkovanie pre účastníkov. Nišikori však pripomína veľkosť podujatia: "Neviem ako to myslia a neviem, ako chcú zabezpečiť bubliny. Nehovoríme o sto osobách ako na tenisových turnajoch. Tu ide o 10-tisíc ľudí v olympijskej dedine, na športoviskách, nemyslím si, že to bude také ľahké."



Nišikori si prešiel covidom-19 minulý rok a musel vynechať US Open. Upozorňuje preto, že koronavírus sa šíri veľmi ľahko a preto podporuje Osakovú v názore, že treba všetko poriadne zvážiť. "Súhlasím s Naomi, určite treba diskutovať. Korona sa šíri veľmi rýchlo a musí panovať istota, že sa dokážu vytvoriť bezpečné podmienky," povedal Nišikori podľa agentúry AFP.