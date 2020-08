Nišikori mal pozitívny test na koronavírus a nebude hrať v New Yorku

New York 16. augusta (TASR) - Japonský tenista Kei Nišikori mal pozitívny test na nový koronavírus. Odhlásil sa z turnaja ATP v New Yorku (22. až 28. augusta) a ohrozená je aj jeho účasť na grandslamovom podujatí US Open, ktoré vo Flushing Meadows odštartuje 31. augusta.



Finalista US Open z roku 2014 mal pozitívny test na ochorenie COVID-19 na Floride, kde dlhodobo pôsobí v IMG Academy. "V nedeľu ráno som dostal pozitívny výsledok a musím sa odhlásiť z turnaja ATP. Ja a môj tím podstúpime ďalšie testy v piatok a potom poskytneme ďalšie správy. Cítim sa dobre a mám len mierne príznaky, ale pre zdravie všetkých sa budem úplne izolovať. V pondelok sme plánovali letieť do New Yorku, no, samozrejme, zostaneme na Floride," uviedol 30-ročný Japonec podľa portálu tennisnet.com.