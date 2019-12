Nišikori sa odhlásil z Australian Open i z ATP Cupu

Perth 30. decembra (TASR) - Japonský tenista Kei Nišikori nebude štartovať na prvom grandslamovom podujatí sezóny Australian Open a vynechá aj premiérový ročník ATP Cupu. Dôvodom sú pretrvávajúce problémy s lakťom, pre ktoré nehral už od US Open.



"Bohužiaľ, musím sa odhlásiť z ATP Cupu i z Australian Open. Spolu s mojim tímom sme sa takto rozhodli, keďže stále nie som stopercentne pripravený a zdravý súťažiť na najvyššej úrovni. Nebolo to ľahké, pretože Austrália je jednou z mojich najobľúbenejších turnajových destinácií," uviedol v stanovisku niekdajší štvrtý hráč sveta, ktorému momentálne patrí vo svetovom rebríčku 13. pozícia.



Nišikori sa v októbri podrobil operácii lakťa, pripomenula agentúra AFP. V japonskom tíme na ATP Cupe začiatkom januára ho nahradí Jošihito Nišioka. Už predtým sa odhlásil aj jeho krajan Jasutaka Učijama, namiesto neho sa do kádra zaradil Toshihide Matsui.