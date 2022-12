Nitra a Zlín si vymenili brankárov, Kašík nastúpi namiesto Honzíka

Nitra 28. decembra (TASR) - Extraligový klub HK Nitra a účastník druhej najvyššej českej súťaže PSG Berani Zlín sa dohodli na výmene brankárov. Pod Zobor zamieril na mesačné hosťovanie (do 29. januára) Čech Libor Kašík, opačným smerom putoval jeho krajan David Honzík. Kluby o tom informovali na oficiálnych stránkach.



"Libor je kvalitný a skúsený brankár, ktorý potrebuje chytať a teraz potrebuje aj impulz. Verím, že s Danielom (Hufom) vytvorila do play off víťazný tandem. Teraz nám vypomôže David Honzík, ktorý takisto vie výborne chytať. Verím, že táto zmena obom pomôže k návratu víťaznej psychiky," uviedol generálny manažér zlínskeho klubu Robert Hamrla.



Honzík prišiel do Nitry pred sezónou 2021/2022, v ktorej vytvoril brankársku dvojicu s Kanaďanom Mattom O´Connorom. Tímu spoločne pomohli k postupu do finále, v ktorom Nitra nestačila na Slovan. Obaja v klube zotrvali aj v aktuálnej sezóne 2022/2023, z ktorej prevažnú časť odchytal Honzík. V 18 zápasoch dosiahol 4 víťazstvá, 89,29-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,65 inkasovaného gólu na zápas.



Pre 30-ročného Kašíka bude Nitra tretie zahraničné pôsobisko. V krátkych epizódach si vyskúšal pôsobenie v KHL a vo Fínsku, inak sa jeho kariéra odvíjala najmä v materskom Zlíne. V roku 2014 mu pomohol k majstrovskému titulu. V prebiehajúcom ročníku 2022/2023 nastúpil do 11 zápasov v druhej najvyššej českej súťaži. Dosiahol v nich 87,4-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,35 inkasovaného gólu na zápas.