Nitra ako prvá vyradila víťaza základnej časti

Nitra 29. marca (TASR) - Hokejisti Nitry sa stali prvým tímom, ktorý vyradil vo štvrťfinále play off najvyššej slovenskej súťaže víťaza základnej časti. "Corgoni" ukončili sezónu Popradu tretíkrát za sebou. V šiestom semifinálovom stretnutí Tipos extraligy zdolali "kamzíkov" 2:0 a v sérii prekvapivo uspeli 4:2 na zápasy.



"Tak to hviezdy chceli, hľadať za tým niečo špecifické je úplne zbytočné. Asi to veľmi bolí, keď vyhráte základnú časť a ´vyletíte´ vo štvrťfinále, to Popradu nezávidím. Svedčí to možno o vyrovnanosti ligy, ktorú sme mali možnosť vidieť. Rozhodlo srdce, bojovnosť, tímovosť. Poprad nám zrejme v play off sedí a máme radosť z toho, že sme ich dostali. Dovolím si spomenúť moment zo záveru základnej časti, keď každý rozprával, že nechceme hrať kvôli divákom, peniazom. Ja som vtedy hovoril, že čo ak je práve toto cesta, ktorou máme ísť. Hviezdy nám dopriali, aby sme išli hrať proti Popradu," uviedol asistent trénera Nitry Ivan Švarný bezprostredne nitrianskom postupe medzi štyri najlepšie tímy.



Nitrania si išli od úvodu šiesteho duelu za otváracím gólom. Po ofenzívnom nápore ho nestrelili a v prostrednej časti mohli inkasovať po viacerých príležitostiach "kamzíkov". Napokon však v závere druhého dejstva prišiel zlomový okamih série. Nitrania využili presilovú hru už po šiestich sekundách, keď sa strelou k bližšej žrdi presadil jeden z najlepších hráčov série Miloš Bubela. "Mali sme pevnejšie nervy, hlavne v prvej tretine. Chalani vyprodukovali obrovský tlak v úvodných desiatich minútach. Museli sme im hovoriť, aby neboli frustrovaní, že z toho nedali gól. Počkali sme si na svoju šancu, využil ju Miloš Bubela pred koncom druhej tretiny. Poprad už nemal dostatok času, aby prekonal našu obranu. Nesnažili sme sa zatiahnuť dozadu, ale stále hrať aktívne, aby sme im nedali optickú prevahu a vybojovali sme si to až do konca," poznamenal Švarný.



Popradčania už v závere nedokázali zmobilizovať sily a ich šance definitívne pochoval druhý gól Dávida Okoličányho. "To, že sme skončili prví po základnej časti, si už nikto nebude pamätať, Nitra nám to vyfúkla. Ťažko nájsť niečo prečo sa to stalo. Štvrtý zápas sme mali určite vyhrať. Nitre veľmi pomáhajú diváci, myslím si, že tak by to malo vyzerať na každom štadióne, všetci im to môžu závidieť. Nezvládli sme to, asi to na nás vedia. Tréner Stavjaňa ich vie pripraviť a možno do toho dali viac srdiečka. Vyhecovali sa k lepším výkonom a ukázali nám, ako sa hrá v play off," povedal popradský kapitán Daniel Brejčák, ktorý bol v šiestom stretnutí v pozícii siedmeho obrancu a do hry nezasiahol.



Nitrania zabojujú o účasť vo finále s HK Dukla Ingema Michalovce. Séria odštartuje dvojzápasom na ľade Michaloviec (3., resp. 4. apríla). Druhú semifinálovú dvojicu tvorí Spišská Nová Ves a Košice, ich súboje sa začínajú od 5.4.