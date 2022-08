Nitra angažovala 15-ročného Pobežala, má s ním plány ako s Nemcom

Nitra 10. augusta (TASR) - Do tréningového procesu hokejistov HK Nitra sa zapojil iba 15-ročný útočník Tomáš Pobežal. Mládežnícky reprezentant štartoval v drese slovenskej "osemnástky" na nedávnom turnaji Hlinka Gretzky Cup. Manažér HK Nitra Tomáš Chrenko na klubovom webe informoval, že klub má pre Pobežala päťročnú zmluvu a má s ním rovnaké plány ako so Šimonom Nemcom, ktorý sa nedávno stal dvojkou draftu NHL.



Pobežal sa bude na sezónu 2022/2023 pripravovať s nitrianskym A-mužstvom, od 6. septembra sa však zapojí do projektu slovenskej "osemnástky," ktorá bude pôsobiť v druhej najvyššej súťaži. "Prvýkrát som o záujme klubu počul v minulej sezóne, bola tam špekulácia, že by som mohol prísť už na konci uplynulého ročníka, ale ešte som zostal v Púchove. Teraz som mal zase možnosť odísť do zahraničia, ale rozhodol som sa ísť slovenskou cestou. Uvidíme, ako sa mi bude dariť. Možno dostanem prvé štarty aj v Nitre, to ešte vôbec neviem," uviedol Pobežal pre klubovú stránku.



Predstavitelia HK Nitra skautovali Pobežala už dlhšie a napokon sa im ho podarilo priviesť. "Prvýkrát sme ho videli v akcii pred dvomi rokmi a chceli sme ho už v minulej sezóne do našej juniorky, keď skončil v projekte. A to aj preto, že jeho materský Púchov mal len dorastenecký tím. Teraz sme mu pripravili päťročnú zmluvu. Také zmluvy sme mali aj so Šimonom Nemcom, Adamom Sýkorom, Ondrej Molnárom a okrem Pobežala ju podpíše ešte aj Juraj Pekarčík. Plány sú podobné ako sme mali so Šimonom. Extraligu si na pár zápasov skúsi už v tejto sezóne, v ďalšej mu počet štartov stúpne a veríme, že v jeho draftovom ročníku 2024/2025 bude stabilný a dôležitý člen zostavy," povedal Tomáš Chrenko.



Pobežal sa narodil 18. septembra 2006, čím mu veľmi tesne unikla možnosť byť draftovaný v roku 2024. Na drafte NHL sa bude môcť zúčastniť až v roku 2025.