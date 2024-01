Nitra angažovala amerického hokejového útočníka Newella

Nitra 11. januára (TASR) - Do kádra hokejistov HK Nitra pribudol 27-ročný americký útočník Patrick Newell. S klubom sa dohodol na spolupráci do konca sezóny 2023/2024. Informovala o tom oficiálna stránka "corgoňov."



Newell má za sebou pôsobenie v prestížnej univerzitnej súťaži NCAA, následne odohral počas troch sezón 87 zápasov za Hartford Wolf Pack vo farmárskej AHL. V uplynulých dvoch sezónach si vyskúšal ligy v Nórsku, Švédsku i medzinárodnú IceHL. Sezónu 2023/2024 začal v zámorskej súťaži ECHL. V drese Orlando Solar Bears nastúpil do 18 zápasov, v ktorých nazbieral 14 kanadských bodov za 4 góly a 10 asistencií.