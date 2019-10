Nitra angažovala kanadského obrancu Grahama

Nitra 26. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Jesse Graham sa stal hráčom tipsportligového HK Nitra. Pre 25-ročného obrancu to bude prvé pôsobenie mimo Severnej Ameriky. Nitriansky klub informoval o novej akvizícii na svojej oficiálnej internetovej stránke.



Grahama draftoval v roku 2012 New York Islanders z celkového 155. miesta, ale do NHL sa nepresadil. Doterajšiu kariéru strávil najmä vo farmárskej AHL, v ktorej odohral 215 zápasov, ďalších 58 stretnutí odohral v ECHL. Premiéru v nitrianskom drese pravdepodobne absolvuje v nedeľňajšom zápase v Miškovci



"Na jeho príchode sa výrazne podieľal aj Kris Versteeg, ktorý ho pre Nitru odporučil. Pri rokovaniach ho presvedčil, že Nitra bude lepšia voľba než nórsky Stavanger, ktorý mal o Grahama veľký záujem," uviedol nitriansky klub na svojom webe. Po príchode Grahama je na súpiske HK Nitra osem hráčov s iným ako slovenským pasom.