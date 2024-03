Nitra bez istoty štvrťfinále, Košice si zaistili výhodu domáceho ľadu

Nitra 3. marca (TASR) - Hokejisti Košíc v priamom súboji o štvrtú priečku zdolali Nitru na jej ľade 3:1 a štvrťfinále play off Tipos extraligy tak začnú s výhodou domáceho prostredia. Meno svojho súpera však zatiaľ nepoznajú, keďže na piatej priečke môže ešte skončiť kvarteto tímov. Nitrania sa vyhnú predkolu, ak získajú aspoň bod v záverečnom stretnutí na ľade Banskej Bystrice, no pomôcť zotrvať v prvej šestke im teoreticky môže aj vývoj zvyšných duelov.



"Ak si to uhráme, tak si to zaslúžime. Pokiaľ nie, tak si zaslúžime hrať predkolo," uviedol trefne po zápase s košickými "oceliarmi" tréner Nitry Antonín Stavjaňa. "Corgoni" si v závere základnej časti skomplikovali svoju pozíciu, no ak bude pre nich po dueli s "baranmi" postupová matematika priaznivá, ich súperom vo štvrťfinálovej sérii budú práve Košičania. Nitrania nedokázali nájsť recept na kompaktne hrajúcich obhajcov titulu. Domáci tím navyše nebol efektívny a premrhal viacero dobrých príležitostí. "Keď gól nedáme 55 minút, nemôžeme pomýšľať s Košicami na úspech. Prvá tretina bola opatrnejšia, vyťažili sme z toho iba jednu tyčku. Bolo vidieť, že Košice, napriek tomu, že nemali kompletnú zostavu, tak nás dokázali poctivou defenzívou eliminovať," povedal Stavjaňa.



Zárodok zlomovej časti zápasu prišiel v 17. minúte, keď predviedol nešetrný zákrok v útočnom pásme domáci útočník Dávid Okoličány. Krídelník tretej formácie tvrdo atakoval košického kapitána Michala Chovana, ktorý otrasený za pomoci lekárov zamieril do nemocnice. Po stretnutí však prezradil košický kouč Dan Ceman pozitívnu správu: "Moja posledná správa, ktorú som dostal je, že je v poriadku. Uvidíme, ako na tom bude zajtra." Hlavní arbitri po vzhliadnutí videozáznamu neváhali a nitrianskemu útočníkovi udelili trest v hre, ktorý automaticky znamenal päťminútovú presilovku pre Košice. Tú predelila prvá prestávka, no 33 sekúnd po jej skončení otvoril skóre presnou strelou Brett Pollock. "Päťminútové oslabenie, počas ktorého sme dostali gól, nás psychicky veľmi zrazilo dolu," poznamenal Stavjaňa.



Košičania dokázali už o 87 sekúnd neskôr odskočiť na rozdiel dvoch gólov zásluhou Eduarda Šedivého a v 25. minúte zabezpečil hosťom pohodlný náskok Matúš Havrila. Po treťom inkasovanom góle zareagovala domáca striedačka výmenou brankárov, keď Libora Kašíka nahradil Juraj Beržinec, pre ktorého to bol iba štvrtý extraligový štart v tomto ročníku. Dvadsaťdvaročného odchovanca Nitry však nástup do rozbehnutého zápasu nerozhodil a za svoj chrbát nepustil žiadnu z 11 striel. "Zápas sa dosť podobal duelom v play off. Navyše je dosť možné, že na seba narazíme vo štvrťfinále. Bol to dobrý hokej pre ľudí, ktorý mal všetko, pekné góly, bitky, veľa presiloviek, čo ľudí potešilo," povedal autor druhého gólu Šedivý. "Oceliari" následne skúsene kontrolovali priebeh duelu. Pri šanciach Tomáša Hrnku či Filipa Bajteka pomohla brankárovi Jaroslavovi Janusovi aj šťastena a ako jediný ho prekonal až v 57. minúte Marko Stacha.



Impulz do žíl chcel domácim vliať v polovici zápasu obranca Matej Bača, ktorý chcel zhodiť rukavice proti košickému zadákovi Radkovi Deylovi, na pästný súboj však napokon neprišlo. "Nechcel som urobiť faul, ktorý by nás poslal do oslabenia a naše šance úplne pochoval. Snažil som sa zmeniť momentum zápasu, ale musím pri tom rozmýšľať, aby som neurobil hlúposť. Z mojej strany to bolo už až za hranicou, ale súper si zrejme uvedomil, že sa až tak veľmi nechce biť, ako si pôvodne myslel," povedal Bača.



Mimoriadne zaujímavá situácia v boji o elitnú šestku môže priniesť aj nevídanú minitabuľku štyroch tímov. Navyše na šiestu pozíciu sa v prípade zhody výsledkov teoreticky môže dostať aj deviaty Trenčín, ktorý stráca dva body na šiesty Slovan.