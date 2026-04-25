Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. apríl 2026
< sekcia Šport

BC Slovan Bratislava triumfoval v prvom semifinále SBL v Nitre

.
Na snímke basketbalisti Slovana. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

V sérii hranej na štyri víťazstvá sa tak ujali vedenia 1:0 na zápasy.

Autor TASR
Nitra 25. apríla (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava triumfovali v prvom semifinále play off Tipos SBL na palubovke Nitry Blue Wings 71:65. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa tak ujali vedenia 1:0.



semifinále play off Tipos SBL

prvý zápas /na 4 víťazstvá/:

Nitra Blue Wings - BC Slovan Bratislava 65:71 (28:40)
Najviac bodov: Jones 24, Horvath 15, Bolek 10 - Howard 17, Pot 16, Medford Jr. 10
/stav série: 0:1/
.

Neprehliadnite

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí

P. Pellegrini sa zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria v Dubrovníku

ONLINE: Napätie na Blízkom východe neutícha