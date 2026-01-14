Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitra Blue Wings zdolali BC Slovan Bratislava 88:85 v 20. kole

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Basketbalisti Nitry zvíťazili v stredajšom zápase 20. kola Niké SBL nad HC Slovan Bratislava 88:85. V tabuľke figurujú na priebežnom 2. mieste za Levicami.

Hráči Košice Wolves vybojovali svoje druhé víťazstvo v sezóne a prvé od 25. októbra. Stredajším triumfom nad Iskrou Svit 85:75 ukončili 12-zápasovú sériu prehier, naďalej však figurujú na poslednom mieste tabuľky.



Tipos SBL - 20. kolo:

Spišskí Rytieri - MBK Baník Handlová 93:82 (52:51)

Najviac bodov: Hill a Kenney po 23, Jefferson a Stevanovič po 14 - Jones 15, Harris, Henson a McLaughlin po 14



Košice Wolves - Iskra Svit 85:75 (40:32)

Najviac bodov: Wolfe 20, John 19, Gaffney 11 - Jackson 21, Sullivan 14, Rožánek 9



Nitra Blue Wings - BC Slovan Bratislava 88:85 (35:52)

Najviac bodov: Jones 29, Underwood 19 (10 doskokov), Belikov a Ragland po 11 - Pavelka 20, Stevenson 18, Abrhám 11
.

