Nitra Blue Wings zvíťazila nad Spišskými Rytiermi 109:93
Prievidza zdolala pred 2203 domácimi divákmi Handlovú 99:68.
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Nitrianski basketbalisti ukončili sériu dvoch prehier v Tipos SBL. V sobotňajšom zápase 25. kola triumfovali na domácej palubovke nad Spišskými Rytiermi 109:93. Prievidza zdolala pred 2203 domácimi divákmi Handlovú 99:68.
Tipos SBL - 25. kolo:
BC Prievidza - MBK Baník Handlová 99:68 (45:27)
Najviac bodov: Davontrey 18, Toussaint 15, Reynolds a N. Smith po 13 - Henson 12, McLaughlin 12, Foltín 11, 2203 divákov.
BC Komárno - Iskra Svit 108:71 (50:28)
Najviac bodov: Gray 25, Millin 22 (11 doskokov) Ormiston 17 (10 doskokov) - Harabin 16, Rožánek 14, Blaško 11, 350 divákov.
BKM Mimel Lučenec - Košice Wolves 102:80 (54:42)
Najviac bodov: T. Smith 19, Boone a Yap po 17 - Montgomery 22, Monček 17, Gaffney 16, 500 divákov.
Nitra Blue Wings - Spišskí Rytieri 109:93 (48:48)
Najviac bodov: Horvath 21, Jones 17, Ragland 16 - Hill a Jefferson po 20, Mrviš 15, 350 divákov.
