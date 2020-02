Nitra chce lídra francúzskej ligy potrápiť aj v odvete Challenge Cupu

CHALLENGE CUP MUŽOV - OSEMFINÁLE - ODVETA - STREDA:



Rennes Volley 35 (Fr.) - VKP Bystrina SPU Nitra (SR) /20.00 h/, prvý zápas 3:1



Rennes 11. februára (TASR) - Volejbalistov VKP Bystrina SPU Nitra, posledného zástupcu SR v aktuálnom ročníku európskych pohárov, čaká v stredu večer o 20.00 h odveta osemfinále Challenge Cupu na palubovke lídra francúzskej ligy Rennes Volley 35. Favorit dvojzápasu pred dvoma týždňami pod Zoborom zvíťazil 3:1, ale Nitrania doma nepredali kožu lacno a aj v odvete sa budú snažiť súpera maximálne potrápiť.povedal už z Francúzska pre web SVF tréner Nitry Daniel Mikušovič. Bystrina odcestovala do Rennes s 12-členným kádrom, chýbajú v ňom smečiar Pavel Galandák a blokár Samuel Jurík. "Žiaľ, Samo sa v pondelok nešťastne zranil na tréningu, budeme ho musieť nahradiť. Máme však viacero hráčov aj alternatív," skonštatoval Mikušovič.Nitrania sa do Rennes vybrali v utorok skoro ráno - najskôr ich čakal let do Paríža a následne cesta rýchlovlakom do dejiska stretnutia.doplnil Mikušovič.V odvete v Bretónsku postačí domácemu tímu Rennes na postup získať dva sety. V Nitre šetril skúsený tréner Nikola Matijaševič len brazílskeho nahrávača Thiaga Velosa, ostatné opory v zostave nechýbali. Prvý set získali (25:18), ale v druhom sa v koncovke museli skloniť pred umením domácich volejbalistov (25:22). Tri pohárové body však napokon hostia predsa len vybojovali (25:20, 25:21) a sú bližšie k postupu do štvrťfinále, v ktorom sa pred stredajšími odvetami zatiaľ rysuje francúzsky súboj - Montpellier si v prvom zápase doma poradil s holandským Groningenom 3:0.Domovským stánkom Rennes je Hala Colette Bessonovej, ktorá je pomenovaná po nečakanej olympijskej šampiónke v behu na 400 m z Mexika 1968 a má kapacitu 2142 divákov. Stredajší zápas ako rozhodcovia povedú Cyperčan Andreas Daniil a Grék Nikolaos Fragkakis.