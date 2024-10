Nitra doma podľahla Banskej Bystrici 2:3 pp

TEL 11. kolo:



HK Nitra - HC MONACObet Banská Bystrica 2:3 pp (1:0, 1:2, 0:0)



Góly: 8. Stacha (Bajtek, Gill), 31. Pobežal (Camara) – 27. Boucher (Chicoine), 33. Adams (Šoltés, Michalčin), 63. Chicoine (Adams, Wedman). Rozhodovali: Výleta, Novák – Junek, Frimmel, vylúčení: 5:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2813 divákov.







HK Nitra: Aittokallio – Mezei, Cotton, Buček, Gill, Bajtek – Bača, Auk, Jackson, Bubela, Ritchie – Stacha, Vitaloš, Camara, Pobežal, Lacka – Fatul, Lisý, Csányi, Hrnka, Bačo



Banská Bystrica: Hrachovina – Chicoine, Scarlett, Petriska, Voyer, Boucher – Zeleňák, Žabka, Faith, Wedman, Adams – Stránský, Michalčin, Matoušek, Čunderlík, Šoltés – Česánek, Valigura, Tomka

hlasy po zápase:



Andrej Kmeč, tréner Nitry: "V prvej tretine sme ukázali dobré veci, v druhej sme dali hosťom veľa brejkov. Ale bol to kvalitný zápas. V tretej tretine sme boli málo na puku. V predĺžení sme dali gól, ale rozhodcovia sa rozhodli tak, ako sa rozhodli. Pri inkasovanom góle sme urobili chybu."



Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Ja si myslím, že to bol veľmi kvalitný zápas z obidvoch strán, myslím, že v prvej tretine bola Nitra živšia. Je známa svojimi rýchlymi nástupmi, my sme si dali pozor a až do nejakého veľkého tlaku sme ich nepúšťali. V druhej tretine sme vyrovnali hru, čo bolo pre nás podstatné, pomohli sme si presilovou hrou, ktorá nám v prvej tretine vôbec nešla. Tretia tretina bola hore - dole, šance na obidvoch stranách. V predĺžení sa k nám priklonilo šťastie, zobrali sme si challenge, tam sme viacmenej nemali čo stratiť. Videli sme, že tam bol kontakt hráča s betónom nášho brankára. Bola to veľmi podobná situácia, ako keď nám neuznali gól."

Nitra 18. októbra (TASR) - Hokejisti HK Nitra prehrali v piatkovom zápase 11. kola Tipos extraligy s Banskou Bystricou 2:3 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil Gabriel Chicoine.V predĺžení dala najskôr gól Nitra, ale zásah Bubelu arbitri po zhliadnutí videa neuznali pre kontakt útočiaceho hráča s brankárom. Hostia potom rozhodli 39 sekúnd pred koncom predĺženia.