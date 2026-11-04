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Nitra doma prehrala s Viedňou 80:84
Zverenci trénera Martina Blaha zakončia sériu duelov pred svojimi divákmi v stredu 11. novembra o 18.00 h súbojom s poľským King Štetín.
Autor TASR,aktualizované
Nitra 4. novembra (TASR) - Basketbalisti Nitra Blue Wings neuspeli v domácom zápase D-skupiny Európskeho pohára FIBA (EP FIBA), s Viedňou prehrali 80:84. Nitrania tak majú po polovici skupinovej fázy na konte jedno víťazstvo a štyri prehry. Zverenci trénera Martina Blaha zakončia sériu duelov pred svojimi divákmi v stredu 11. novembra o 18.00 h súbojom s poľským King Štetín.
Nitra mala opäť pred domácim hľadiskom dobrý nástup do stretnutia, strelecky sa chytila najmä z trojbodovej vzdialenosti, ale trochu priveľa priestoru nechávala súperovi v defenzíve. Viedeň tak dokázala držať vyrovnanú partiu, no domáca bojovnosť priniesla vedenie 20:19 po prvej štvrtine. V druhej časti to bolo najmä o individualitách na oboch stranách, lepšie boli v tomto smere na tom po väčšinu času hráči Blue Wings. Viedni však patrila koncovka, vďaka ktorej si vypracovala tesné vedenie po prvom polčase - 42:40.
Nitrania nezačali druhý polčas najlepšie, dlho sa nevedeli strelecky presadiť a súper to skúsene využíval. Oddychový čas v tomto smere pomohol, bez väčších starostí sa domáci vrátili do boja o víťazstvo. Dobrý prínos priniesla najmä slovenská dvojica Fusek a Bolek, spolu so spoluhráčmi sa postarali o to, že do poslednej časti sa išlo za priaznivého stavu 61:59. V hre bolo dôležité víťazstvo z pohľadu udržania postupových šancí, preto to bol na palubovke veľký boj. Viedeň mala opäť fázu, keď trestala nitrianske chyby, ale domáci to dokázali zastaviť v správnom čase. O všetkom sa opäť rozhodovalo v samotnom závere, Blue Wings nevyšiel risk a viedenský tím si napokon odniesol výhru.
ďalší výsledok D-skupiny:
BC Pärnu - King Štetín 69:82 (35:32)
tabuľka D-skupiny:
1. Štetín 5 4 1 431:398 9
2. Nancy 5 4 1 422:349 9
3. Nikózia 5 3 2 399:395 8
4. Viedeň 5 2 3 397:410 7
5. NITRA 5 1 4 381:439 6
6. Pärnu 5 1 4 366:405 6
ďalší program Nitra Blue Wings v D-skupine EP FIBA 2026/2027:
11. novembra, 18.00 h: Nitra Blue Wings - King Štetín
18. novembra, 18.00 h: Keravnos Nikózia - Nitra Blue Wings
9. decembra, 18.00 h: Nitra Blue Wings - SLUC Nancy Basket
16. decembra, 19.00 h: BC Pärnu - Nitra Blue Wings
23. decembra, 19.00 h: BC Viedeň - Nitra Blue Wings
Európsky pohár FIBA - D-skupina:
Nitra Blue Wings - BC Viedeň 80:84 (40:42)
Nitra: Adley 23, Ikpe 18, Bonner 13, Bolek 8, Safford 6 (Brown 8, Fusek a Šimko po 2, Kováčik a Urban 0)
Najviac bodov Viedne: Radovčič 20, Novakovič 18, Jovanovič 17
TH: 15/12 - 34/23, fauly: 25 - 20, trojky: 10 - 5, rozhodovali: Marques (Portug.), Edis (Tur.), Mačiulskis (Lit.), štvrtiny: 20:19, 20:23, 21:17, 19:25.
Nitra Blue Wings - BC Viedeň 80:84 (40:42)
Nitra: Adley 23, Ikpe 18, Bonner 13, Bolek 8, Safford 6 (Brown 8, Fusek a Šimko po 2, Kováčik a Urban 0)
Najviac bodov Viedne: Radovčič 20, Novakovič 18, Jovanovič 17
TH: 15/12 - 34/23, fauly: 25 - 20, trojky: 10 - 5, rozhodovali: Marques (Portug.), Edis (Tur.), Mačiulskis (Lit.), štvrtiny: 20:19, 20:23, 21:17, 19:25.
Nitra mala opäť pred domácim hľadiskom dobrý nástup do stretnutia, strelecky sa chytila najmä z trojbodovej vzdialenosti, ale trochu priveľa priestoru nechávala súperovi v defenzíve. Viedeň tak dokázala držať vyrovnanú partiu, no domáca bojovnosť priniesla vedenie 20:19 po prvej štvrtine. V druhej časti to bolo najmä o individualitách na oboch stranách, lepšie boli v tomto smere na tom po väčšinu času hráči Blue Wings. Viedni však patrila koncovka, vďaka ktorej si vypracovala tesné vedenie po prvom polčase - 42:40.
Nitrania nezačali druhý polčas najlepšie, dlho sa nevedeli strelecky presadiť a súper to skúsene využíval. Oddychový čas v tomto smere pomohol, bez väčších starostí sa domáci vrátili do boja o víťazstvo. Dobrý prínos priniesla najmä slovenská dvojica Fusek a Bolek, spolu so spoluhráčmi sa postarali o to, že do poslednej časti sa išlo za priaznivého stavu 61:59. V hre bolo dôležité víťazstvo z pohľadu udržania postupových šancí, preto to bol na palubovke veľký boj. Viedeň mala opäť fázu, keď trestala nitrianske chyby, ale domáci to dokázali zastaviť v správnom čase. O všetkom sa opäť rozhodovalo v samotnom závere, Blue Wings nevyšiel risk a viedenský tím si napokon odniesol výhru.
hlasy po zápase /TASR/:
Martin Blaho, tréner Nitry: „Bol to vyrovnaný zápas. Snažili sme sa, držali sme sa s nimi dlho, ale hlavne v poslednej štvrtine bol taký krátky úsek, v ktorom sme mali veľmi nízku úroveň prehľadu na palubovke. Mali sme voľných hráčov na strelu, nevideli sme ich, plus herná inteligencia a 19 stratených lôpt, ale 21 zahodených trojok. Keď chcete zdolať súpera z Jadranskej ligy, tak potrebujete extra pomoc od viacerých hráčov. Musia podať nadštandardný výkon a padnúť im strely. Šance sme si vyprodukovali, ale nevyužili sme ich. To nás stálo víťazstvo nad Viedňou. Doterajšie vystúpenie v súťaži hodnotím reálne. Nikdy nebudem hovoriť, že mohli sme tam alebo to, keby sme mohli, tak to urobíme. Sme tam, kde patríme. Bojovali sme o víťazstvá, akurát proti Nancy sa ukázala veľká kvalita.“
Lukáš Bolek, hráč Nitry: „Veľmi ma mrzí, že sme tento zápas nezvládli. Myslím si, že sme správne zareagovali na sobotňajšiu ligovú prehru s Košicami. Hrali sme teraz oveľa lepšie, ale bohužiaľ, záver nám ušiel. Viedeň niektoré situácie premenila, na konci skúsene využívali fauly a prakticky sme sa nedostali k potenciálne vyrovnávajúcej strele. Mali sme hluché momenty v zápase. Nemáme aktuálne najľahšie obdobie, ale bojujeme a vždy sa snažíme robiť maximum. Mohli sme byť v inej situácii, ale ešte nič nie je stratené. Do odvetnej fázy ideme s tým, že sa budeme snažiť zápasy, ktoré sme prehrali, tak vyhrať o viac bodov.“
Martin Blaho, tréner Nitry: „Bol to vyrovnaný zápas. Snažili sme sa, držali sme sa s nimi dlho, ale hlavne v poslednej štvrtine bol taký krátky úsek, v ktorom sme mali veľmi nízku úroveň prehľadu na palubovke. Mali sme voľných hráčov na strelu, nevideli sme ich, plus herná inteligencia a 19 stratených lôpt, ale 21 zahodených trojok. Keď chcete zdolať súpera z Jadranskej ligy, tak potrebujete extra pomoc od viacerých hráčov. Musia podať nadštandardný výkon a padnúť im strely. Šance sme si vyprodukovali, ale nevyužili sme ich. To nás stálo víťazstvo nad Viedňou. Doterajšie vystúpenie v súťaži hodnotím reálne. Nikdy nebudem hovoriť, že mohli sme tam alebo to, keby sme mohli, tak to urobíme. Sme tam, kde patríme. Bojovali sme o víťazstvá, akurát proti Nancy sa ukázala veľká kvalita.“
Lukáš Bolek, hráč Nitry: „Veľmi ma mrzí, že sme tento zápas nezvládli. Myslím si, že sme správne zareagovali na sobotňajšiu ligovú prehru s Košicami. Hrali sme teraz oveľa lepšie, ale bohužiaľ, záver nám ušiel. Viedeň niektoré situácie premenila, na konci skúsene využívali fauly a prakticky sme sa nedostali k potenciálne vyrovnávajúcej strele. Mali sme hluché momenty v zápase. Nemáme aktuálne najľahšie obdobie, ale bojujeme a vždy sa snažíme robiť maximum. Mohli sme byť v inej situácii, ale ešte nič nie je stratené. Do odvetnej fázy ideme s tým, že sa budeme snažiť zápasy, ktoré sme prehrali, tak vyhrať o viac bodov.“
ďalší výsledok D-skupiny:
BC Pärnu - King Štetín 69:82 (35:32)
tabuľka D-skupiny:
1. Štetín 5 4 1 431:398 9
2. Nancy 5 4 1 422:349 9
3. Nikózia 5 3 2 399:395 8
4. Viedeň 5 2 3 397:410 7
5. NITRA 5 1 4 381:439 6
6. Pärnu 5 1 4 366:405 6
ďalší program Nitra Blue Wings v D-skupine EP FIBA 2026/2027:
11. novembra, 18.00 h: Nitra Blue Wings - King Štetín
18. novembra, 18.00 h: Keravnos Nikózia - Nitra Blue Wings
9. decembra, 18.00 h: Nitra Blue Wings - SLUC Nancy Basket
16. decembra, 19.00 h: BC Pärnu - Nitra Blue Wings
23. decembra, 19.00 h: BC Viedeň - Nitra Blue Wings