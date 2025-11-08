< sekcia Šport
Nitra doma zdolala Brusno, Trnava zvíťazila v Prešove
Nitra zvíťazila nad VK Pirane Brusno hladko 3:0. Trnavčanky po troch prehrách za sebou vyhrali v Prešove.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Volejbalistky ŠKM Liptovský Hrádok si pripísali prvé víťazstvo v sezóne Niké extraligy. Na domácej palubovke zdolali v stretnutí 5. kola ŠVK Pezinok 3:2, rozhodujúci set zvládli 15:12. Slávia EUBA si poradila s VK Nové Mesto nad Váhom hladko bez straty setu.
Nitra zvíťazila nad VK Pirane Brusno hladko 3:0. Trnavčanky po troch prehrách za sebou vyhrali v Prešove 3:1.
Niké extraliga žien - 5. kolo:
ŠK ELBA Prešov - HIT UCM Trnava 1:3 (18, -18, -18, -21)
103 minút, rozhodovali: Blicha, Mokrý, 300 divákov.
Volley project UKF Nitra - VK Pirane Brusno 3:0 (18, 16, 14)
74 minút, rozhodovali: Bartošovič, Szász, 320 divákov.
ŠKM Liptovský Hrádok - ŠVK Pezinok 3:2 (-22, 20, -19, 19, 12)
129 minút, rozhodovali: Kohút, Malík, 360 divákov.
KOOPERATIVA Slávia EUBA - VK Nové Mesto nad Váhom 3:0 (15, 18, 17)
80 minút, rozhodovali: Svorenčík, Schimpl, 120 divákov.
