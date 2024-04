Nitra je krok od rozprávkového konca. Rapáč: Školia nás z efektivity

Nitra 23. apríla (TASR) - Hokejistov Nitry delí už iba jediné víťazstvo od zisku historicky druhého titulu v histórii najvyššej slovenskej súťaže. Nitrania opäť vyškolili Spišskú Novú Ves z efektivity a najmä skvelý úvod tretieho duelu (5:1), v ktorom strelili tri góly za 12 minút, ich nakopol do pokračovania spanilej jazdy.



Spišiaci neustáli úvodný nápor domácich a tí viedli už po 66 sekundách zásluhou Sahira Gilla. Emočne naladení Nitrania využili systémové chyby "rysov", ktorí prepadávali a po góloch Robbyho Jacksona a Samuela Bučeka prehrávali už 0:3. "Bolo to nádherné divadlo v skvelej atmosfére a so šťastným koncom pre nás. Opäť rozhodla prvá tretina, v ktorej sme získali trojgólový náskok. Potom sme to udržiavali, no Spišská ukázala svoju nebezpečnosť. Hlavne v závere druhej tretiny nás točili a boli sme veľmi radi, že sme obstáli tretinu bez inkasovaného gólu. Rozhodla bojovnosť, vynikajúci Kašík a nitrianske srdce," uviedol po treťom zápase série Dušan Milo, asistent trénera "corgoňov" Antonína Stavjaňu.



Spišská v závere úvodného dejstva znížila na 1:3, keď sa v presilovej hre presadil Juraj Majdan. Hostia dali do druhej časti všetko, viackrát v nej dokázali súpera zavrieť v jeho obrannom pásme, no vylámali si zuby na obetavej defenzíve a výborne chytajúcom brankárovi Liborovi Kašíkovi. Gól nestrelili a na začiatku tretej časti im zasadil definitívny úder druhýkrát v stretnutí Jackson. Hosťujúceho kapitána mrzel najmä nevydarený vstup do zápasu. "Stalo sa to isté, čo v predchádzajúcich dvoch zápasoch. Mali sme úplne zaspatý úvod, vyprodukovali sme nezmyselné taktické chyby, ktoré sme nerobili počas celej sezóny a prehrali sme si celé stretnutie," povedal Branislav Rapáč. Už pred sériou sa z oboch táborov hlásilo, že finálová séria nebude o bránení stredného pásma, no Rapáč upozorňoval, že bezhlavá hra by mohla Spišiakov proti nabudenej Nitre pochovať: "Hráme hokej, ktorý nechceme hrať, prvých desať minút sa s nimi stále naháňame, čo nám nesvedčí. Potom začneme hrať náš hokej, ale už je neskoro. Nitra nás školí z efektivity, u nás dali zo 16 striel štyri góly, tu mali v prvej tretine šesť striel a premenili to na tri presné zásahy. Na ich strane je neskutočná efektivita, klobúk dole pred nimi. Ja som mal tri gólové šance, ale v koncovke sme nervózni a cítime tlak na seba."



Tretí tím základnej časti stojí pred veľmi náročnou úlohou. Ak sa chce radovať z historického titulu, musí Nitru zdolať štyrikrát za sebou. "Nič sa nedeje, je síce 0:3 na zápasy, ale hrá sa na štyri víťazné. Tento zápas je za nami, hodíme ho do koša, zajtra prídeme s iným nastavením a vyhráme," poznamenal odhodlane Rapáč. Nitrania by radi ukončili rozprávkový záver sezóny v najkratšom možnom čase. "Hneď ako sme prišli zo Spišskej, tak sme krotili emócie. Teraz je to rovnako, sme nohami na zemi, všetky situácie musíme riešiť s chladnou hlavou, no ´horúcim´ srdcom," dodal Milo.