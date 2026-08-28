< sekcia Šport
Nitra je spokojná s prípravou na sezónu, Milo: Splnilo to účel
Aktuálni majstri Slovenska vstúpia ako prví do zápasového kolotoča, na začiatku septembra čakajú na „corgoňov“ vystúpenia v základnej časti Ligy majstrov.
Autor TASR
Nitra 28. augusta (TASR) - Hokejisti HK Nitra uzatvorili víťazstvom pred domácimi fanúšikmi prípravné obdobie na nový súťažný ročník. Aktuálni majstri Slovenska vstúpia ako prví do zápasového kolotoča, na začiatku septembra čakajú na „corgoňov“ vystúpenia v základnej časti Ligy majstrov.
Nitrania sa víťazne naladili na účinkovanie v prestížnej súťaži, v generálke zdolali na domácom ľade úradujúceho poľského majstra GKS Tychy hladko 3:0. „Myslím si, že to bol zápas v dobrom tempe. Nevyužité presilovky nás môžu mrzieť v ďalších zápasoch. Materiálu je dosť, čo sme mali robiť, čo sme mohli robiť lepšie. Až tak nás to nepreverilo pred tým, čo nás čaká. Súper nemal mnoho šancí, Gadžiev tak nemal veľa roboty,“ zhodnotil štvrtkový prípravný duel asistent trénera Dušan Milo. Tychy sú takisto účastníkom Ligy majstrov, na úvod sa predstavia na ľade českého majstra HC Dynamo Pardubice.
Víťazi Tipsport ligy v sezóne 2025/2026 zaznamenali v príprave tri víťazstvá, okrem Tychy zdolali Zlín (7:3) a Ferencváros (6:2). Len v jednom prípade neuspeli, keď prehrali na ľade Zlína (0:2). „Splnilo to svoj účel. Vyskúšali sme nových hráčov. Chalani, ktorí nastúpili, tak si myslím, že sa zohrali. Dosiahli sme to, čo sme chceli a uvidíme, či to bola dobrá príprava na piatkový duel,“ doplnil asistent nitrianskeho trénera.
Aj napriek početným zmenám v hráčskom kádri medzi sezónami, ukázala Nitra v doterajších vystúpeniach ofenzívnu kvalitu a aj slušnú defenzívu. V Lige majstrov však bude čeliť oveľa kvalitnejším súperom. „Sme radi, že nám napadali góly. Vždy sa však hovorí, že sú tam rezervy. Na tom všetkom, čo nám úplne nevychádza, budeme pracovať. Domáce zápasy sme zvládli, aj pre divákov to bolo celkom zaujímavé. Dajme tomu, že je tu spokojnosť. Pracuje sa tu na tom, čo sa tu pár rokov dozadu nastavilo. Podľa mňa ideme rovnakým smerom a snažíme sa, aby sme boli lepší,“ zamyslel sa útočník Nitry Tomáš Hrnka.
Už počas budúceho týždňa čakajú jeho tím prvé dva zápasy novej sezóny, v rámci Ligy majstrov privítajú doma švédsku Skellefteu (piatok 4. septembra, 18.00 h) a Växjö (nedeľa 6. septembra, 17.00 h). „Máme trochu mladší tím v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Tiež máme menej legionárov. Góly v príprave hádam pomohli k tomu, aby mali lepšie sebavedomie pred Ligou majstrov a ligou. Nemáme sa čoho báť, podľa mňa sme kvalitný tím. Bude to dobrá príprava a skúška, úprimne sa na to teším. Bude to totiž nezabudnuteľný moment a budú to jedny z najlepších zápasov, aké sme zatiaľ zažili. Je vynikajúce, že máme takéto ťažké tímy. Je to niečo nové, iné, ale teším sa na to. Takáto príležitosť neprichádza každý rok, že do Nitry prídu veľké tímy. Chceme urvať nejaké body a vyhrať zápasy, pretože je to možné. Verím, že to zvládneme,“ vyjadril sa pred blížiacimi sa súbojmi brankár Šichabudtin Gadžiev. Dvadsaťjedenročný gólman narodený v Rusku tvorí tandem s o dva roky starším odchovancom klubu Matejom Marinovom.
Nitrania sa víťazne naladili na účinkovanie v prestížnej súťaži, v generálke zdolali na domácom ľade úradujúceho poľského majstra GKS Tychy hladko 3:0. „Myslím si, že to bol zápas v dobrom tempe. Nevyužité presilovky nás môžu mrzieť v ďalších zápasoch. Materiálu je dosť, čo sme mali robiť, čo sme mohli robiť lepšie. Až tak nás to nepreverilo pred tým, čo nás čaká. Súper nemal mnoho šancí, Gadžiev tak nemal veľa roboty,“ zhodnotil štvrtkový prípravný duel asistent trénera Dušan Milo. Tychy sú takisto účastníkom Ligy majstrov, na úvod sa predstavia na ľade českého majstra HC Dynamo Pardubice.
Víťazi Tipsport ligy v sezóne 2025/2026 zaznamenali v príprave tri víťazstvá, okrem Tychy zdolali Zlín (7:3) a Ferencváros (6:2). Len v jednom prípade neuspeli, keď prehrali na ľade Zlína (0:2). „Splnilo to svoj účel. Vyskúšali sme nových hráčov. Chalani, ktorí nastúpili, tak si myslím, že sa zohrali. Dosiahli sme to, čo sme chceli a uvidíme, či to bola dobrá príprava na piatkový duel,“ doplnil asistent nitrianskeho trénera.
Aj napriek početným zmenám v hráčskom kádri medzi sezónami, ukázala Nitra v doterajších vystúpeniach ofenzívnu kvalitu a aj slušnú defenzívu. V Lige majstrov však bude čeliť oveľa kvalitnejším súperom. „Sme radi, že nám napadali góly. Vždy sa však hovorí, že sú tam rezervy. Na tom všetkom, čo nám úplne nevychádza, budeme pracovať. Domáce zápasy sme zvládli, aj pre divákov to bolo celkom zaujímavé. Dajme tomu, že je tu spokojnosť. Pracuje sa tu na tom, čo sa tu pár rokov dozadu nastavilo. Podľa mňa ideme rovnakým smerom a snažíme sa, aby sme boli lepší,“ zamyslel sa útočník Nitry Tomáš Hrnka.
Už počas budúceho týždňa čakajú jeho tím prvé dva zápasy novej sezóny, v rámci Ligy majstrov privítajú doma švédsku Skellefteu (piatok 4. septembra, 18.00 h) a Växjö (nedeľa 6. septembra, 17.00 h). „Máme trochu mladší tím v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Tiež máme menej legionárov. Góly v príprave hádam pomohli k tomu, aby mali lepšie sebavedomie pred Ligou majstrov a ligou. Nemáme sa čoho báť, podľa mňa sme kvalitný tím. Bude to dobrá príprava a skúška, úprimne sa na to teším. Bude to totiž nezabudnuteľný moment a budú to jedny z najlepších zápasov, aké sme zatiaľ zažili. Je vynikajúce, že máme takéto ťažké tímy. Je to niečo nové, iné, ale teším sa na to. Takáto príležitosť neprichádza každý rok, že do Nitry prídu veľké tímy. Chceme urvať nejaké body a vyhrať zápasy, pretože je to možné. Verím, že to zvládneme,“ vyjadril sa pred blížiacimi sa súbojmi brankár Šichabudtin Gadžiev. Dvadsaťjedenročný gólman narodený v Rusku tvorí tandem s o dva roky starším odchovancom klubu Matejom Marinovom.