Nitra Knights zdolali Bratislava Monarchs a zahrajú si play off

Nitra 2. júna (TASR) - Tím amerického futbalu Nitra Knights zvíťazil v nedeľňajšom zápase ôsmeho kola českej Snapbacks ligy nad Bratislava Monarchs 20:3. Mužstvo spod Zobora si tak v slovenskom derby zabezpečilo účasť v play off.



Skóre síce hovorí o jednoznačnom víťazstve Nitry, ale nerodilo sa ľahko. Prvá štvrtina nepriniesla body žiadnemu tímu. V druhej zaznamenal tím z hlavného mesta tzv. field goal za tri body. Následne to bola jasná prevaha Nitranov, ktorí už po 50 sekundách druhého polčasu dosiahli touchdown zásluhou Ľuboša Paprčku. V poslednej štvrtine "rytieri" potvrdili svoju dobrú formu. Najprv sa defenzíva Nitry zaľahnutím voľnej lopty súpera dostala do útočnej série, na ktorej konci dosiahol touchdown Pavol Horník a zvýšil na 13:3. Svoj druhý touchwdown zaznamenal 20 sekúnd pred koncom stretnutia Paprčka a upravil konečné skóre na 20:3. "Som unavený, bol to ťažký zápas. Monarchovia hrali dobre, ale nie natoľko, aby sme ich nevedeli zdolať. Je to super pocit, že sme si zabezpečili postup do play off. Užívame si to a ideme na sebe makať ďalej," uviedol nitriansky hráč Jakub Praženica.



Knights zdolali Bratislavu Monarchs už vo štvrtom vzájomnom zápase za sebou. Slovenské derby sledovalo 1353 divákov, čo je najvyššia domáca návšteva v histórii amerického futbalu v Nitre.



Ďalší zápas odohrá tím z Nitry na domácom trávniku v nedeľu 16. júna s českým Znojmom.