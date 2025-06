Nitra Knights zvíťazili nad Bratislava Monarchs 30:26

Bratislava 16. júna (TASR) - Hráči tímu Nitra Knights zvíťazili v nedeľnom súboji záverečného 12. kola základnej časti česko-slovenskej ligy amerického futbalu nad St. Nicolaus Bratislava Monarchs 30:26. Duel tradičných rivalov sa hral v Bratislave na ihrisku Mladej Gardy.



Nitra víťazstvom potvrdila prvé miesto v ligovej tabuľke. „Dnes sme ich urvali o štyri body, ale z pohľadu tímu to malo byť minimálne o dva touchdowny. Ich ofenzíva sa snažila, ale prejavila sa sila našej obrany – chalani vládali s nimi behať, to bolo veľmi dobre vidieť,“ uviedol v tlačovej správe quarterback Nitry Boris Bútora.



Knights ovládli s bilanciou deväť víťazstiev a jedna prehra základnú časť Snapbacks ligy a v semifinále sa stretnú s ISMM Ostrava Steelers (29. júna o 14.00 h v Nitre). Monarchs skončili v tabuľke na piatom mieste a tesne im unikol postup do play off. Mali rovnakú bilanciu ako štvrtý tím Ostrava Steelers (4 víťazstvá, 6 prehier), ale horší vzájomný zápas.