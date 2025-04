Nitra má desiatu medailu za 12 rokov, Buček: „Pobijeme sa o náš cieľ“

Na snímke zľava Robert Jackson (Nitra) a Brendan Ranford (Žilina) v siedmom zápase semifinale play off Tipos extraligy medzi HK Nitra - DOXXbet Vlci Žilina 15. apríla 2025 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 16. apríla (TASR) - Hokejisti Nitry si vybojovali druhýkrát za sebou postup do finále Tipos extraligy. Úradujúci majstri budú obhajovať vlaňajší titul po tom, čo v napínavej semifinálovej sérii zvládli siedmy duel, v ktorom zvíťazili nad Žilinou 7:4. Podľa najlepšieho hráča rozhodujúceho zápasu Samuela Bučeka sa postupom do finále práca pre „corgoňov“ nekončí a cieľom je finálový triumf nad Košicami.Nitrania mali už tradične v domácom prostredí výborný vstup do duelu. Buček otvoril skóre v piatej minúte po dôraze v predbránkovom priestore, ktorý chýbal Nitre v piatom i šiestom súboji série. Vyvrcholenie konfrontácie Nitry a Žiliny mohlo mať inú zápletku, ak by po Bučekovom góle vyrovnal v tutovke Brendan Ranford. Kanadský útočník mal pred sebou poloodkrytú bránu, brankár Libor Kašík však dokázal stopnúť puk pred bránkovou čiarou. „,“ opísal situáciu 33-ročný Čech.Nitru následne oslabil Miloš Bubela, ktorý si po štyroch vylúčeniach v šiestom stretnutí nedal pozor na disciplínu ani v najdôležitejšom dueli. Po jeho sekere cez ruky hosťujúceho kapitána Rastislava Deja mali Žilinčania k dispozícii päťminútovú presilovú hru, v nej však „vlci“ gól nestrelili. „,“ skritizoval 32-ročného centra hlavný tréner Nitry Andrej Kmeč.V úvode prostrednej časti hry dal Nitre dvojgólové vedenie Josh Passolt a následne opäť prišiel mimoriadne dôležitý moment v obrannom pásme domácich. Bučekovi v 26. minúte preskočil puk na modrej čiare, do úniku vyštartoval Peter Galamboš, ale najlepší strelec Nitry predviedol ukážkový návrat a skokom na poslednú chvíľu vypichol puk Galambošovi bez toho, aby rozhodcovia zapískali faul. „,“ uviedol 26-ročný útočník, ktorý v stretnutí predviedol okrem ofenzívnej hry množstvo ďalších úspešných bekčekov.Buček zažil mimoriadne emotívnu sériu. Počas nej totiž zomrel jeho dedko. Napriek tomu patril medzi najaktívnejších hráčov Nitry. Gólom išiel naproti častou streľbou, pričom v piatom stretnutí dvakrát nastrelil žrď v prvej tretine. „,“ vyjadril sa Buček a veľavravne dodal k finálovým ambíciám: „.“Nitranov čaká tretie finále za uplynulé štyri sezóny. Celkovo „corgoni“ získajú už jubilejnú desiatu medailu za 12 rokov (nerátajúc nedohratý ročník 2019/20). Je to najviac spomedzi všetkých tímov najvyššej slovenskej súťaže v tomto období. Z tucta predošlých sezón bude Nitra hrať siedme finále, na konte má zatiaľ dva majstrovské tituly (2016, 2024). Raz vo finále bola aj proti košickým „oceliarom“, v ročníku 2013/14 prehrala v sedemzápasovej bitke. Celkovo má mužstvo spod Zobora mimoriadne negatívnu bilanciu v play off sériách s Košicami. Tieto tímy hrali proti sebe päť sérií v rokoch (2005, 2011, 2013, 2014 a 2023). Vo všetkých prípadoch uspeli Košičania. „,“ uzavrel český brankár, ktorý má pred sebou tretie finále v seniorskej kariére. Prvé hral v roku 2014 a vychytal v ňom titul rodnému Zlínu, vlani sa radoval s Nitrou.