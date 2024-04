Nitra mieri do šiesteho finále, Mezei: Chcel by som priniesť titul

Nitra 13. apríla (TASR) - Hokejisti Nitry sa radovali zo svojho šiesteho postupu do finále najvyššej slovenskej súťaže. "Corgoni" po šokujúcom vyradení víťaza základnej časti z Popradu, uspeli aj proti druhému tímu dlhodobej časti – Michalovciam. Nitrania predĺžili spanilú jazdu rozhodujúcim gólom v predĺžení šiesteho stretnutia a po "kamzíkoch" si poradili 4:2 na zápasy aj s Michalovcami.



Nitrania sa prebojovali do boja o titul v šiestich z uplynulých desiatich sezón, ak do štatistík nerátame jedenásty ročník 2019/20, ktorý sa nedohral pre pandémiu koronavírusu. Doteraz sa mužstvo spod Zobora delilo s piatimi finálovými účasťami s HC ´05 Banská Bystrica. Vyvrcholenie spečatenia ďalšieho prieniku medzi dva najlepšie tímy sa podobalo tomu historicky prvému, keď Nitrania na domácom ľade uzavreli v sezóne 2013/14 semifinálovú sériu s "baranmi" (4:1 na zápasy). Vtedy rozjasal v predĺžení zaplnenú Nitra arénu útočník Richard Lelkeš, po takmer 10 rokoch rozpútal eufóriu pod Zoborom Sebastián Čederle. Nitrania potvrdili po vyradení Popradu svoje sebavedomie a preukázali odolnosť v kľúčových okamihoch série. "Rozhodli pevnejšie nervy. Boli to infarktové stavy pre hráčov, divákov, ale aj nás trénerov. Viedli sme 3:1, no po vyrovnaní na 3:3 nám išlo sebavedomie dole. Michalovce si vyrobili tlak, ktorý sme neustáli. Prestávka pred predĺžením nám padla vhod, dokázali sme zresetovať hlavy a išli sme si za svojím. Séria bola napínavá, Michalovce boli v prvých dueloch nejaké uspané, niečo sa im tam dialo a my sme získali výhodu. Séria bola každým zápasom pre oba tímy náročnejšia, ale našou dravosťou sme súpera ukorčuľovali. Ich tréner ´zodral´ jednu formáciu, my sme stále točili 3-4 formácie a mali sme viac síl," uviedol po rozhodujúcom stretnutí (4:3 pp) série Ivan Švarný, asistent trénera Nitry.



Michalovčania v tretej tretine najskôr zmazali dvojgólové manko, následne si ho domáci opäť vypracovali. Po góloch Maxa Newtona a vyrovnaní Kristofersa Bindulisa sa zdalo, že v predĺžení by mohli využiť Michalovce momentum hry vo svoj prospech. Napokon však inkasovali v 68. minúte z hokejky Čederleho a po dueli si na krk zavesili bronzové medaily, rovnako ako v ročníku 2020/21, keď takisto obsadili druhú priečku po ZČ. "Je ťažké takto prehrať, máme po sezóne. Som však hrdý na náš tím, bojovali sme, dokázali sme zmazať dvojgólové manko v závere. Nitra hrala veľmi dobre vo všetkých šiestich dueloch. Bola to skvelá séria proti výbornému tímu a skvelým fanúšikom," povedal kapitán Kaspars Daugavinš. Lotyšský útočník sa po krátkom voľne pripojí k národnému tímu, ktorý bude na blížiacich sa MS obhajovať prekvapivý bronz z domáceho šampionátu. Pre Daugavinša to môže byť 12. turnaj v elitnej kategórii MS.



Domáci kapitán Branislav Mezei je v 43 rokoch najstarší hráč súťaže. Napriek svojmu veku je dôležitým pilierom nitrianskej defenzívy a rád by napodobnil zisk Pohára Vladimíra Dzurillu, ktorý získal s Nitrou v ročníku 2015/16. "Chcel by som ešte do Nitry priniesť titul. Keďže sme sa dostali do finále, sme k tomu blízko. Ktovie, či sa to v mojej kariére ešte bude opakovať, preto to chcem využiť naplno a chcem ho jednoznačne vyhrať," povedal skúsený obranca, ktorý má na konte 240 duelov v zámorskej NHL.



Nitrania si na meno svojho súpera musia počkať minimálne do nedele. Vtedy je na programe šiesty duel série medzi HK Spišská Nová Ves a HC Košice, v ktorej vedú 3:2 na zápasy Spišiaci. Ak "rysy" nespečatia svoj postup na ľade "oceliarov", o druhom finalistovi rozhodne siedme stretnutie v utorok na ľade v Spiš aréne. Isté je, že finálové súboje začnú Nitrania na ľade súpera 19., resp. 20. apríla. Ak postúpi do finále Spišská Nová Ves, pôjde o premiérový boj o zlato medzi týmito súpermi. Ak uspejú Košičania, tak ich čaká druhá finálová konfrontácia s Nitrou, pričom v tej prvej (2013/14) sa radovali z titulu "oceliari".