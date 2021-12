Nitra napokon uvoľnila Nemca so Sýkorom pre potreby reprezentácie

Nitra 12. decembra (TASR) - Hokejový klub HK Nitra napokon uvoľnil dvojicu Šimon Nemec a Adam Sýkora pre potreby reprezentačného tímu do 20 rokov. Obaja hráči sa v nedeľu popoludní zapojili do prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie na juniorský šampionát v Kanade.



Nitrania najskôr svojich hráčov neuvoľnili, vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) vyhlásilo, že extraligový tím porušil pravidlá a platné Stanovy v súvislosti s uvoľňovaním hráčov pre povinnosti štátnej reprezentácie. Konkrétne bod 4.1.2 Stanov, v ktorom sa píše: "Klub, za ktorý hokejista-reprezentant pravidelne nastupuje, ho uvoľní v rozsahu, v akom potrebuje jeho služby štátna reprezentácia." Zväz zároveň verejne požiadal vedenie HK Nitra, aby hráčov uvoľnilo pre potreby juniorskej reprezentácie čo najskôr a nerobilo z nich rukojemníkov tejto situácie.



Nitriana reagovali vyhlásením v nedeľu popoludní. Píše sa v ňom, že nie je pravda, že si robí z hráčov rukojemníkov, zväz bol o postoji HK Nitra dopredu informovaný a samotní hokejisti prejavili záujem odohrať nedeľňajší zápas TIPOS Extraligy so Slovanom Bratislava. SZĽH však upozornil klub, že ak hráči do stretnutia nastúpia, podľa bodu 3.5.5 Súťažného poriadku SZĽH bude ich štart klasifikovaný ako neoprávnený.



Popoludní web hockeyslovakia.sk informoval, že uvoľnením hráčov považuje SZĽH záležitosť za uzavretú.