Nitra nestačila na Košice, v sérii tak prehráva 1:2

finále play off Tipos extraligy – tretí zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Nitra - HC Košice 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)



Góly: 5. Bubela (Jackson) – 3. Pollock (Rogoň), 13. Archambault (Rosandič, Teves), 46. Mikúš (Chovan, Lunter), 60. Lamper. Rozhodcovia: Stano, Baluška - Durmis, Hercog, vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3600 divákov (vypredané).



/stav série: 1:2/



Nitra: Kašík – Mezei, Cotton, Bača, Green, Stacha, Vitaloš – Passolt, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Pobežal – Bajtek, Gill, Descheneau – Bačo, Hrnka, Kováč – Csányi



Košice: Janus – Rosandič, Teves, Šedivý, Parlett, Gildon, Ferenc, Kvietok – Š. Petráš, Pollock, Jääskeläinen – Archambault, Martel, Krivošík – Rogoň, Havrila, Lamper – Lunter, Chovan, Mikúš



hlasy po zápase /TASR, JOJ Šport/:



Tomáš Hrnka, útočník Nitry: „Chýbala nám tvrdosť v celom zápase. Snažili sme sa, ale nevychádzalo to. Keď to nasilu naháňame, to už nie je ono. V závere už bolo potrebné niečo urobiť, takže je to impulz do ďalšieho zápasu. V druhej tretine sme ukázali, že sme Košice prevýšili vo všetkých smeroch. Na tom môžeme stavať.“



Tomáš Mikúš, útočník Košíc, autor gólu: „Myslím si, že jeden z tých lepších takticky zvládnutých zápasov. Zachytili sme úvod, ten býva vždy v Nitre náročný. Som rád, že sa nám to podarilo a držali sme stabilný výkon počas celého zápasu.“



Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Rozhodli dve individuálne chyby pri našich inkasovaných góloch na 0:1 a 1:3. V prvej tretine sme sa nedostávali na puk, v druhej sa to zlepšilo, ale ten gól na 1:3 nám zobral vietor z plachiet. Hráči sa v závere rozhodli, že to pojmú týmto spôsobom, čo k tomu povedať.“



Dan Ceman, tréner Košíc: „Mali sme dobrú prvú tretinu a aj prvých desať minút druhej, ale potom nás dostala Nitra pod tlak. Veľmi dôležitý bol náš gól na 3:1. Na konci to bolo na ľade trochu škaredé.“

Nitra 22. apríla (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v treťom zápase finále play off Tipos extraligy na ľade HK Nitra 4:1. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 2:1. Štvrtý duel je na programe v stredu opäť v Nitre.Prvá tretina patrila Košičanom, hostia v nej išli do vedenia v tretej minúte zásluhou Bretta Pollocka. Rýchle vyrovnanie zabezpečil o necelé dve minúty neskôr navrátilec do zostavy Miloš Bubela. „Oceliarom“ však vrátil vedenie v 13. minúte Olivier Archambault. Prostredná časť mala odlišný obraz v hre. Nitrania tlačili súpera, niekoľkokrát dokázali Košičanov zatvoriť v obrannom pásme, vyslali na bránku 19 striel, no bez gólového efektu.Nitru to mohlo mrzieť v úvode tretieho dejstva. Druhýkrát v stretnutí pozične nezahral ideálne domáci obranca Alex Cotton a Tomáš Mikúš zabezpečil hosťom dvojgólový náskok. Nitranom citeľne chýbal v ofenzíve zranený najlepší strelec Samuel Buček. Hostia navyše hrali disciplinovane, presilovú hru dovolili Nitre hrať až v 56. minúte. Domáci z nej kontaktný gól nevyťažili. Triumf Košíc spečatil potom do prázdnej bránky Patrik Lamper. Záver bol mimoriadne nervózny s množstvom šarvátok. Domáci Tomáš Hrnka zhodil rukavice proti Blakeovi Parlettovi, rovnako sa k tomu postavil aj Hrnkov spoluhráč Matej Bača, ktorý poslal k zemi Filipa Krivošíka.