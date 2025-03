Nitra nestačila na Poprad, v sérii zatiaľ vedie 3:2

štvrťfinále play off Tipos extraligy - piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Nitra - HK Poprad 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)



Góly: 10. Bajtek (Okoličány) - 4. Calof (Kotvan, Turan), 12. Bracco (Turan). Rozhodcovia: Štefik, Výleta - Durmis, Hercog,



vylúčení: 3:0 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3600 divákov /vypredané/.



/stav série: 3:2/



Nitra: Aittokallio – Mezei, Cotton, Hain, Green, Stacha, Vitáloš, Bača – Buček, Gill, Descheneau – Passolt, Bubeľa, Jackson – Okoličány, Čederle, Bajtek – Pobežal, Hrnka, Kováč



Poprad: Belányi – Bourque, Cardwell, Kotvan, Turan, Malina, Thomas, Sluka – Nauš, Cracknell, Calof – Torok, Urbánek, Bracco – Šotek, Suchý, Giľák – Kundrík, Mlynarovič, Nespala

hlasy po zápase /zdroj: TASR/:



Andrej Kmeč, tréner Nitry: "Domáca prehra, chceli sme to určite zvládnuť a sériu ukončiť. Séria tak pokračuje. Dali sme len jeden gól, nehrali sme žiadnu presilovku, aj keď si myslím, že sme mali viac z hry a viac sme sa tlačili, no rozhodcovia nevideli žiaden faul. Presilovka by nám určite pomohla, nestalo sa. V závere, keď sme možno chceli hrať presilovku, sme spravili faul a vyhodený puk, čiže už to bolo veľmi ťažké. Jeden gól je málo, je potrebné ísť s trocha viac tým do predbránkového priestoru a dostávať tam viac puk."



Ján Šimko, tréner Popradu: "Pre nás cenné víťazstvo. Samozrejme, bolo to treba zvládnuť. Výborná prvá tretina, na tom sme sa nastavili. Bolo vidieť celý zápas na striedačke a na ľade víťaznú mentalitu. Veľmi dôležitý detail, že sme celý zápas hrali piati na ľade, čo bol pre nás veľmi podstatný faktor. Taktiež kvalitný výkon brankára, ale nechcem vypichovať nejaké individuality, jednoducho tímový výkon."



Branislav Mezei, hráč Nitry: "Predstavovali sme si to trochu inak. Tento zápas sme chceli vyhrať. Poprad hral dobre, v podstate neurobili žiadnu chybu, respektíve sme ich nedonútili k žiadnej chybe. To je teda skôr asi na nás, ani sme ich nedonútili k tomu, aby urobili nejaký faul, čiže nebola ani jedna presilovka. Z ich strany asi super zápas, od nás sme asi mali dať do toho trochu ešte viac."



Filip Belányi, brankár Popradu: "Som rád, že neprišla taká chvíľa, ako u nás v Poprade, že jedna minúta a 14 sekúnd, keď jednoducho bolo potrebné, tak sme to odpálili von. Všetci blokovali strely, klobúk dole pred hráčmi. Veľmi sa teším z tohto víťazstva."



Nitra 25. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v piatom štvrťfinálovom stretnutí play off Tipos extraligy nad HK Nitra 2:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá znížili stav na 2:3. Ďalší duel je na programe vo štvrtok 27. marca o 18.00 h v Poprade.Nitrania boli v úvode stretnutia nedôslední v obrane, čo hneď využil Calof k tomu, aby sa po 187 sekundách skončila prvá väčšia šanca Popradu gólom. Hostia si dávali následne pozor, ale hneď prvú chybu domáci potrestali, keď pri prečíslení Okoličány našiel Bajteka a zrovnal stav stretnutia. "Kamzíci" si trpezlivo vyčkali na ďalšie otvorené dvierka v nitrianskej defenzíve, Bracco sa ocitol úplne voľný pred odkrytou bránku a Poprad poslal do vedenia 2:1. V druhej tretine bola Nitra aktívnejšia, ale z vynaloženého tlaku a úsilia sa jej nepodarilo vyrovnať. Záverečná 20-minútovka priniesla prirodzené gradovanie nitrianskeho tlaku a riskovanie, všetko ale narážalo na kompaktnú popradskú defenzívu.