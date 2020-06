Nitriansky kraj a SZĽH podpísali memorandum o spolupráci

Nitra 17. júna (TASR) – Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan podpísali včera v Nitre memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je vzájomná podpora hokeja na území Nitrianskeho kraja.



Konkrétnym výstupom spolupráce má byť vznik hokejovej akadémie. Tá má fungovať na strednej Spojenej škole na Slančíkovej ulici v Nitre, kde postupne vzniká Centrum športu.



„Memorandum sa rodilo viac ako rok. Jeho zmysel je jednoduchý - mladí ľudia potrebujú viac pohybu. To je základná myšlienka, na ktorej stojí. Vďaka SZĽH by malo v Nitre i ostatných krajských mestách na Slovensku vzniknúť zázemie na rozvoj mladých športových talentov,“ skonštatoval Belica.



Konečným cieľom spolupráce medzi NSK a SZĽH je vytvoriť v Nitre športovú hokejovú akadémiu. „Snažíme sa, aby ju malo každé krajské mesto. Máme prísľub z vlády, že by takéto projekty podporila aj finančne. Je to našité na mieru stredným školám. Chceli by sme, aby sa mladým talentom vytvorili také podmienky, aby nemuseli za športom, vzdelaním, prípadne ich kombináciou odchádzať do zahraničia,“ povedal Šatan.



Predseda NSK považuje projekt športových hokejových akadémií za užitočný. Podľa jeho slov je preto potrebné po podpise memoranda pristúpiť aj ku konkrétnym krokom na jeho realizáciu.



„Bolo by dobré, aby každý kraj dostal nejakú sumu aj z centrálnej úrovne a my k nej pridružíme vlastné prostriedky, aby postupne mohli vyrásť takéto športoviská. Takže tu nejde iba o myšlienku samotnú, ale aj o investičné zázemie. Memorandum popisuje základnú vôľu, čo chceme robiť. V ďalších krokoch budeme diskutovať o hľadaní modelu realizácie,“ vysvetlil Belica.



Podľa Šatana SZĽH už má prísľub z Úradu vlády SR na 40-percentné financovanie športových akadémií. „Každý kraj by mal dostať peniaze, ak projekt podporí vlastnými prostriedkami. Je to nastavené tak, že tri milióny by dali samosprávne kraje a dva milióny by išli zo štátu. To je model, ktorý je teraz nastavený a my veríme, že tí, ktorí sa tým budú zaoberať, projekt vyhodnotia ako prospešný pre rozvoj mladých športovcov,“ dodal Šatan.