Nitra odchádza z Bratislavy s tromi bodmi: Slovan porazila 2:0

predohrávka 52. kola Tipos extraligy:



HC Slovan Bratislava - HK Nitra 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)



Góly: 39. Hrnka (Buček, Descheneau), 60. Lacka (Čederle, Stacha). Rozhodcovia: Stano, Snášel - Gegáň, Hercog, vylúčení: 5:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 4528 divákov.



Slovan: Kiviaho - Acolatse, Bačik, Královič, Sersen, Kubka, Ahnelöv, Maier - Ritchie, Tracey, Hoelscher - Bakoš, Peterek, Takáč - Slovák, Minárik, Bondra - Dudáš, Jendek, Kukumberg - Puliš



Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Green, Hain, Vitaloš, Stacha, Lisý - Descheneau, Hrnka, Buček - Jackson, Bubela, Passolt - Lacka, Čederle, Okoličány - Kováč, Pobežal, Bajtek - Bačo

Bratislava 27. februára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili vo štvrtkovej predohrávke 52. kola Tipos extraligy na ľade HC Slovan Bratislava 2:0 a dosiahli štvrtý triumf z uplynulých piatich duelov. "Corgoni" figurujú na tretej priečke tabuľky, "belasí" sú šiesti a prehrali už siedmy domáci zápas v sérii.Diváci čakali na góly takmer dve tretiny, v ktorých sa bojovalo, Slovan nevyužil tri presilovky a Nitra dve. Nerozhodný stav zlomil až v 39. minúte Tomáš Hrnka, ktorý skóroval do odkrytej časti bránky po prihrávke Samuela Bučeka. Domáci sa snažili v treťom dejstve vyrovnať, vypracovali si viacero dobrých šancí, no brankár Libor Kašík a jeho spoluhráči odolali. Slovan mal v závere k dispozícii takmer dvojminútovú hru 6 na 4, no po šarvátke pred bránkou hostí išiel na trestnú aj Nick Ritchie. Pri hre 5 na 4 už gól dala Nitra druhý gól a pripísala si tak tretiu výhru nad Slovanom za sebou.