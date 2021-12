Nitra odmietla uvoľniť Nemca a Sýkoru pre potreby slovenskej 20-ky

Nitra 11. decembra (TASR) - Na sobotňajší zraz slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov do Piešťan nedorazila dvojica hráčov HK Nitra Šimon Nemec a Adam Sýkora. Na stanovený termín začiatku kempu (11. decembra o 11.00 h) ich klub neuvoľnil s dodatkom, že do národného tímu oboch pustí až po tom, ako odohrajú nedeľňajší zápas TIPOS Extraligy medzi HK Nitra a Slovanom Bratislava. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk. Vedenie reprezentácie verejne žiada vedenie HK Nitra, aby hráčov uvoľnilo pre potreby juniorskej reprezentácie čo najskôr a nerobilo z nich rukojemníkov tejto situácie.



Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) konštatovalo, že HK Nitra týmto krokom porušuje pravidlá a platné Stanovy SZĽH v súvislosti s uvoľňovaním hráčov pre povinnosti štátnej reprezentácie. Konkrétne bod 4.1.2 Stanov, v ktorom sa píše: "Klub, za ktorý hokejista-reprezentant pravidelne nastupuje, ho uvoľní v rozsahu, v akom potrebuje jeho služby štátna reprezentácia."



Vedenie HK Nitra v sobotu informovalo realizačný tím dvadsiatky, že oboch hokejistov plánuje nasadiť do nedeľňajšieho extraligového zápasu proti HC Slovan Bratislava. SZĽH touto cestou upozorňuje vedenie klubu, že ak hráči do stretnutia nastúpia, podľa bodu 3.5.5 Súťažného poriadku SZĽH bude ich štart klasifikovaný ako neoprávnený. "Hokejisti-reprezentanti nie sú počas doby platnosti individuálnej nominácie do štátnej reprezentácie Slovenskej republiky na akciu štátnej reprezentácie oprávnení štartovať za akýkoľvek klub ľadového hokeja ani štátnu reprezentáciu iného štátu. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za neoprávnený štart," píše sa v Súťažnom poriadku. Pri neoprávnenom štarte bude voči klubu začaté disciplinárne konanie, pri ktorom vzhľadom na disciplinárny poriadok hrozia sankcie vrátane kontumácie dosiahnutého výsledku.



Tomáš Pšenka, manažér SR 20 na kauzu reagoval: Veľmi nás mrzí konanie vedenia HK Nitra. Dvojicu svojich hráčov a šikovných juniorských reprezentantov dostalo do zložitej pozície, za ktorú nemôžu, a ohrozilo ich účasť na vrcholnom podujatí, ktoré im výrazne môže pomôcť v procese budovania úspešnej kariéry. Nielen preto, že hráči si v očakávanom vybičovanom súboji so Slovanom Bratislava môžu privodiť zranenie, ale aj vzhľadom na dôrazné požiadavky IIHF. Ostatné slovenské kluby boli ochotné uvoľniť svojich hráčov pre potreby štátnej reprezentácie a odohrať bez nich nedeľňajšie zápasy. HK Nitra sa snaží o precedens, ktorý vzhľadom na platné pravidlá nemožno akceptovať."



Okrem dvojice Nemec – Sýkora chýbal na sobotňajšom zraze aj Juraj Slafkovský, avšak z dôvodu dohody so svojím klubom TPS Turku. Keďže na fínsky klub sa nevzťahujú Stanovy a poriadky SZĽH, Slafkovského mohlo Turku na zraz uvoľniť až 12. decembra, čo aj využilo.