Nitra odolala Prešovu v piatich setoch, s výhrou aj Komárno

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítot

Rovnaký počet bodov ako prvá Nitra majú aj hráči Komárna, ktorí vyhrali na palubovke Svidníka 3:0.

Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Volejbalisti Nitry zdolali v zápase 19. kola Niké extraligy Prešov 3:2. Domáce mužstvo, ktoré je na predposlednom mieste, dokázalo zmazať dvojsetové vedenie lídra súťaže, no ten posledný prehralo 8:15.

Rovnaký počet bodov ako prvá Nitra majú aj hráči Komárna, ktorí vyhrali na palubovke Svidníka 3:0. Myjava v piatich setoch zvíťazila nad ŠVK Tatran, keď rozhodujúci set zvládla pomerom 15:7.



Niké Extraliga - 19. kolo:

VK MIRAD UNIPO Prešov - VK Slávia SPU Nitra 2:3 (-16, -23, 23, 19, -8)

133 minút, rozhodovali: Smolko a Höger, 104 divákov



TJ Slávia Svidník - RIEKER UJS Komárno 0:3 (-19, -22, -20)

75 minút, rozhodovali: Hudák a Soták, 130 divákov



ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica - TJ Spartak Myjava 2:3 (-15, 20, 20, -19, -7)

130 minút, rozhodovali: Andrejčák a Niklová, 178 divákov
.

