Nitra odštartovala prípravu, Stavjaňa: Dôležité je spolunažívanie

Nitra 24. júla (TASR) - Hokejisti HK Nitra v pondelok odštartovali druhú časť prípravy na novú sezónu. Prebiehať bude na suchu v priestoroch vedľajšej plochy Tipsport arény a v posilňovni. Na ľad "corgoni" vykorčuľujú v nasledujúcom týždni a absolvujú tiež testy fyzickej pripravenosti.



"Nábeh na letnú fázu prípravy bol trochu rozbitý, keďže máme skupinu hráčov, ktorí mali reprezentačné povinnosti, niektorých potrápili zranenia. Vždy je dôležité, aby tím sociálne spolunažíval. Aj preto sme letnú prípravu absolvovali, pokiaľ to bolo možné, s hráčmi, ktorí zotrvali v Nitre. Od ďalšieho týždňa ideme na ľad. Hráčov čaká aklimatizácia na novú prerobenú šatňu, takisto si budú preberať nové veci. Je tam dosť vecí okolo toho. Nechceme, aby mali hráči rozbitú koncentráciu, keď sa pôjde na ľad. Aj preto sme začali nový blok prípravy už v tomto týždni," uviedol pre oficiálnu webstránku klubu hlavný tréner Antonín Stavjaňa.



Spolu s tímom bude trénovať, rovnako ako v prvej fáze, kanadský útočník Sahir Gill, ktorý pod Zoborom pôsobil už v uplynulom ročníku. Takisto sa pripojil český obranca Jakub Kubeš. Ostatní legionári prídu neskôr. "V pondelok sú pripravené testy a na nich čakáme Libora Kašíka spoločne s Lincolnom Griffinom a Brentom Gatesom. Až okolo 10. augusta by sa mal pridať Luke Green, ktorého ešte brzdia študijné povinnosti. Patrick Bajkov bude mať možno deň-dva sklz. Tie testy nám ukážu, kto je v akom stave. Samozrejme, hráč bojuje aj za seba. Pokiaľ som na tom fyzicky dobre, hlava funguje a hráči sa porovnávajú. Preto to má na začiatku prípravy svoj význam," povedal pre klubový web 60-ročný český kouč.



Tím opustil po troch rokoch útočník Marek Tvrdoň, ktorý bude v českej Porube. Klub čakal na rozhodnutie o budúcnosti Juraja Pekarčíka, ktorého si v tohtoročnom drafte NHL vybral v 3. kole z celkového 76. miesta St. Louis Blues. Sedemnásťročný útočník však napokon začne sezónu v americkej juniorskej súťaži USHL v drese Dubuque Fighting Saints. "S Marekom Tvrdoňom sme počítali na skúšku, jeho miesto sme obsadili útočníkom Davidom Okoličánym. Veríme, že skúšku zvládne, veď už niečo má za sebou. Po odchode Pekarčíka by jeho miesto mohol zaujať František Ridzoň. A, samozrejme, stále je tu mladý aj Tomáš Pobežal," dodal Stavjaňa.



S tímom trénujú aj staronové posily útočníci Samuel Buček a Marek Slovák. Jubilejný desiaty ročník za sebou v dres Nitry čaká štyridsaťdvaročného kapitána Branislava Mezeia.