Nitra odvrátila koniec, myslí na 7. zápas, Hrnka: Hrali sme uvoľnene

Košice 26. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra odvrátili prvú hrozbu konca sezóny a koncentrovaným výkonom v 5. finále play off extraligy nedovolili košické oslavy. Podľa útočníka Tomáša Hrnku bolo víťazstvo 4:2 v piatom zápase výsledkom toho, že tím nehral v kŕči. Asistent trénera Ivan Švarný bol rád, že tím splnil prvý z krokov na ceste do rozhodujúceho siedmeho zápasu.



Hráči Nitry prehrali tri finálové zápasy po sebe a v sérii o majstra SR stratili náskok 1:0 na zápasy. Na domácom ľade neuspeli ani v jednom z dvoch zápasov a tak cestovali do Košíc s cieľom predĺžiť si sezónu. Košická Steel aréna, ktorá bola prvýkrát v sezóne vypredaná, očakávala majstrovské oslavy, no duel sa od prvej tretiny vyvíjal v prospech Nitry. Zverenci Andreja Kmeča strelili dôležitý prvý gól zásluhou Jaedona Descheneaua, ktorý odobril až videorozhodca. Keď Miloš Bubela šesť sekúnd pred koncom prvej časti zvýšil na 2:0, boli hostia na koni. „Povedali sme si, že nesmieme hrať v kŕči. V predošlých zápasoch nám chýbala voľnosť v defenzíve a aj v útoku. Dnes to bolo uvoľnenejšie," poznamenal útočník Tomáš Hrnka, ktorý sa gólom v polovici zápasu na 4:1 postaral o striedanie v domácej bránke.



Jaroslava Janusa nahradil Dominik Riečický, ktorý už do konca zápasu neinkasoval. Jeho spoluhráči však pridali iba jeden gól a tak sa séria za stavu 3:2 pre Košice presunie do Nitry. „Ukázali sme, že sa nevzdávame. Vieme, že posledný krok býva najťažší. Zažili sme si to aj my v semifinálovej sérii so Žilinou. Domáci boli pod tlakom z očakávania osláv, nás tlačil možný koniec sezóny. Oba tímy budú pod tlakom aj v ďalšom zápase. Uvidíme, ako to dopadne,“ konštatoval Hrnka.



Iba v jednom z piatich zápasov finálovej série zvíťazil domáci tím. Nitrania potvrdili skutočnosť, že Košiciam sa na domácom ľade príliš nedarí. Z uplynulých štyroch domácich zápasov play off zvíťazili iba v jednom. „Naši hráči dnes ukázali srdce, bojovnosť a to, že nechcú, aby sa táto séria skončila. Bol to tvrdý hokej z oboch strán. Sme späť v hre a to je dôležité. Išli sme do piateho zápasu s tým, že ideme vrátiť sériu k nám a potom do siedmeho zápasu. Prvý krok sa nám podaril,“ konštatoval Švarný.